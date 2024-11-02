Sahipsiz köpek dehşeti: Gaziantep'te 8 yaşındaki çocuğa beş köpek saldırdı

Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen başıboş sokak köpeği sorunu bir can daha aldı. İstanbul'un Fatih ilçesinde boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Ayhan Özçelik isimli vatandaş hayatını kaybetti. Olaya ilişkin açıklamada bulunan Özçelik'in yakını, "Belediye çalışanları bizi aradı. Bir yakınınızı burada köpekler parçaladı dediler. Hastaneye kaldırmış sağlık görevlileri yakınımızı. 15 tane köpek paramparça etmiş çocuğu. Boğazını ısırıp kopartmış köpekler. Sokak hayvanlarını destekleyenleri ben buradan alkışlıyorum." dedi.