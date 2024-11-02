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Sahipsiz köpek dehşeti: Gaziantep'te 8 yaşındaki çocuğa beş köpek saldırdı

Sahipsiz köpek dehşeti: Gaziantep'te 8 yaşındaki çocuğa beş köpek saldırdı

19:212/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
IHA
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Gaziantep'te 8 yaşındaki çocuğa 5 sahipsiz köpek saldırdı.
Gaziantep'te 8 yaşındaki çocuğa 5 sahipsiz köpek saldırdı.

Gaziantep'te sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuğun yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar oluştu. Küçük çocuk, hastanede yapılan gerekli tedavilerin ardından taburcu edilirken tedavisine önümüzdeki günlerde uzman hekimler tarafından devam edileceği öğrenildi.

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 8 yaşındaki Yusuf B. isimli çocuk 5 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Olay sonrası köpeklerin saldırısından güçlükle kurtulan küçük çocuğun yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk, hastanede yapılan gerekli tedavilerin ardından taburcu edilirken tedavisine önümüzdeki günlerde uzman hekimler tarafından devam edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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#Gaziantep
#Sokak köpeği
#Çocuk

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