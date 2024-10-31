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Hatay'da akılalmaz olay: Yavru kedileri köpeklere parçalattı

Hatay'da akılalmaz olay: Yavru kedileri köpeklere parçalattı

09:2931/10/2024, Perşembe
IHA
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Şahsın kapıyı açarak köpekleri kedilerin üzerine bıraktığı anlar.
Şahsın kapıyı açarak köpekleri kedilerin üzerine bıraktığı anlar.

Hatay’da bir prefabrik iş yerinde meydana gelen olay, şoke etti. Madde bağımlısı bir şahıs, iş yerinin kapısını açarak üç yavru kediyi ve annelerini sokak köpeklerine parçalattı.

Hatay'da madde bağımlısı şahıs, prefabrik iş yerişinin kapısını açarak 3 yavru kediyi ve annesini 3 sokak köpeğine parçalattı. Şahsın kapıyı açarak köpekleri kedilerin üzerine bıraktığı akılalmaz anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yer alan Atatürk Alışveriş Merkezi isimli prefabrik çarşıda esnafın beslediği 3'ü yavru 4 kediyi sokak köpekleri parçaladı. Esnaf, güvenlik kameralarını izlediğindeyse akılalmaz olayla karşılaştı. Kameralarda; vatandaşlar tarafından bilinen madde bağımlısı şahsın iş yerinin kapısını açarak, sokak köpeklerini anne kedi ve yavrularının üzerine bıraktığı görüldü. Akılalmaz olay anbean kamera yansırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"Bu kedilere bütün esnaf bakıyorlardı, seviyorduk ve besliyorduk"

Bölgede polis ekiplerinin gece saatlerinde devriye sayısını artırması gerektiğini dile getiren Abdullah Cuci,
"Dükkanda müşteriler vardı. Bir adam yanında 3 köpekle birlikte çarşıya girdi. Sonra bir anda köpeklerin havlama seslerini duyduk. Sabah kameralara baktığımızda köpeklere kedileri parçalatmış. Sokak köpeklerinin parçaladığı 3 yavru bir büyük kedi vardı. O kedileri biz bu burada besliyorduk. Bu kedilere bütün esnaf bakıyorlardı, seviyorduk ve besliyorduk. Sabah gelip kameralara baktığımızda kedileri öldüğünü görünce gerçek ortaya çıktı. Çarşıya giren şahıs, sokak köpeklerini içeriye geçirerek kedileri parçalatarak öldürdü"
ifadelerini kullandı.
#Hatay
#sokak hayvanları
#emniyet

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