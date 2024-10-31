Hatay'da akılalmaz olay: Yavru kedileri köpeklere parçalattı

Hatay’da bir prefabrik iş yerinde meydana gelen olay, şoke etti. Madde bağımlısı bir şahıs, iş yerinin kapısını açarak üç yavru kediyi ve annelerini sokak köpeklerine parçalattı.
Hatay'da madde bağımlısı şahıs, prefabrik iş yerişinin kapısını açarak 3 yavru kediyi ve annesini 3 sokak köpeğine parçalattı. Şahsın kapıyı açarak köpekleri kedilerin üzerine bıraktığı akılalmaz anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yer alan Atatürk Alışveriş Merkezi isimli prefabrik çarşıda esnafın beslediği 3'ü yavru 4 kediyi sokak köpekleri parçaladı. Esnaf, güvenlik kameralarını izlediğindeyse akılalmaz olayla karşılaştı. Kameralarda; vatandaşlar tarafından bilinen madde bağımlısı şahsın iş yerinin kapısını açarak, sokak köpeklerini anne kedi ve yavrularının üzerine bıraktığı görüldü. Akılalmaz olay anbean kamera yansırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.