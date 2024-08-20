Fatih'te bir vatandaşı parçalayarak öldüren sahipsiz köpekler karantinaya alındı

Gece saatlerinde sokakta yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve vücudu parçalanarak feci şekilde can veren 40 yaşındaki Ayhan Özçelik'in son görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili konuşan Ayhan Özçelik'in kardeşi Burhan Özçelik, "Çöpçüler oradan geçerken ses duyuyorlar, köpeklerin kendilerine de saldırması üzerine inşaattan sopaları alıp köpekleri kovalıyor. Ondan sonra ambulansı çağırıyorlar. Temizlik işçileri tanıdık, yaralanan kişinin fotoğrafını çekip bizim amca çocuklarına atıyorlar. Onlar da bize atınca bakıyoruz ki yaralanan kişi kardeşim Ayhan. Çöpçüler görmese belki de sabaha kadar parçalayacaklardı kardeşimi. Ambulans gelince hastaneye götürüyorlar. Daha sonra da kan kaybından vefat ediyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca Özçelik saldırı bölgesinde daha önce de benzer sahipsiz köpek saldırılarının olduğunu, arazideki köpeklerin sürekli bunu tekrarladıklarını da aktardı.