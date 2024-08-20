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Fatih'te bir vatandaşı parçalayarak öldüren sahipsiz köpekler karantinaya alındı

İstanbul Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Fatih Belediyesi veteriner hizmetleri ekipleri, savcılık kararı sonrası alandaki sahipsiz köpekler sakinleştirici iğneyle toplamaya başladı. Köpekler Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağında müşahede ve karantinaya alındı.

14:26 - 20/08/2024 Salı
Güncelleme: 15:08 - 20/08/2024 Salı
Yeni Şafak
İstanbul'da bir vatandaşı parçalayarak öldüren sahipsiz köpekleri Fatih Belediyesi uyuşturarak yakaladı.
İstanbul'da bir vatandaşı parçalayarak öldüren sahipsiz köpekleri Fatih Belediyesi uyuşturarak yakaladı.

Esenler'de ikamet eden zihinsel engeli Ayhan Özçelik (40), dün Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına gitti. Gece saatlerinde sokakta yürüdüğü sırada köpeklerin saldırısına uğrayan Özçelik, ağır yaralandı.



Sabaha karşı olayın yaşandığı yere çöp toplamak için gelen temizlik işçileri, köpeklerin, yerde yatan bir kişinin başında havladıklarını görmeleri üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özçelik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fatih Belediyesi sahipsiz köpekleri sakinleştirici iğneyle toplamaya başladı.

Bir vatandaşı parçalayarak öldüren sahipsiz köpekler karantinada

Fatih Belediyesi veteriner hizmetleri ekipleri, savcılık kararı sonrası alandaki sahipsiz köpekler sakinleştirici iğneyle toplamaya başladı. Köpekler Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağında müşahede ve karantinaya alındı.



Fatih'te sahipsiz köpekler tarafından vücudu parçalanarak feci şekilde can veren Ayhan Özçelik'in son görüntüleri ortaya çıktı

Gece saatlerinde sokakta yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve vücudu parçalanarak feci şekilde can veren 40 yaşındaki Ayhan Özçelik'in son görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili konuşan Ayhan Özçelik'in kardeşi Burhan Özçelik, "Çöpçüler oradan geçerken ses duyuyorlar, köpeklerin kendilerine de saldırması üzerine inşaattan sopaları alıp köpekleri kovalıyor. Ondan sonra ambulansı çağırıyorlar. Temizlik işçileri tanıdık, yaralanan kişinin fotoğrafını çekip bizim amca çocuklarına atıyorlar. Onlar da bize atınca bakıyoruz ki yaralanan kişi kardeşim Ayhan. Çöpçüler görmese belki de sabaha kadar parçalayacaklardı kardeşimi. Ambulans gelince hastaneye götürüyorlar. Daha sonra da kan kaybından vefat ediyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca Özçelik saldırı bölgesinde daha önce de benzer sahipsiz köpek saldırılarının olduğunu, arazideki köpeklerin sürekli bunu tekrarladıklarını da aktardı.



#İstanbul
#Fatih
#Sokak köpeği
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