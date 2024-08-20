Fatih'te bir vatandaşı parçalayarak öldüren sahipsiz köpekler karantinaya alındı

Esenler'de ikamet eden zihinsel engeli Ayhan Özçelik (40), dün Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına gitti. Gece saatlerinde sokakta yürüdüğü sırada köpeklerin saldırısına uğrayan Özçelik, ağır yaralandı.
Sabaha karşı olayın yaşandığı yere çöp toplamak için gelen temizlik işçileri, köpeklerin, yerde yatan bir kişinin başında havladıklarını görmeleri üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bir vatandaşı parçalayarak öldüren sahipsiz köpekler karantinada
Fatih Belediyesi veteriner hizmetleri ekipleri, savcılık kararı sonrası alandaki sahipsiz köpekler sakinleştirici iğneyle toplamaya başladı. Köpekler Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağında müşahede ve karantinaya alındı.