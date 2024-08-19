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İstanbul'da başıboş sokak köpeği terörü! 15 köpeğin saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti: Boğazını parçaladılar

Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen başıboş sokak köpeği sorunu bir can daha aldı. İstanbul'un Fatih ilçesinde boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Ayhan Özçelik isimli vatandaş hayatını kaybetti. Olaya ilişkin açıklamada bulunan Özçelik'in yakını, "Belediye çalışanları bizi aradı. Bir yakınınızı burada köpekler parçaladı dediler. Hastaneye kaldırmış sağlık görevlileri yakınımızı. 15 tane köpek paramparça etmiş çocuğu. Boğazını ısırıp kopartmış köpekler. Sokak hayvanlarını destekleyenleri ben buradan alkışlıyorum." dedi.

22:07 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 22:53 - 19/08/2024 Pazartesi
DHA
İstanbul'da 15 köpeğin saldırısına uğrayan Ayhan Özçelik hayatını kaybetti.
İstanbul'da 15 köpeğin saldırısına uğrayan Ayhan Özçelik hayatını kaybetti.

İstanbul'un Fatih ilçesinde boş arazide sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.



Çok sayıda köpeğin saldırısına uğradı

Olay, saat 06.00 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi, Hisar Altı 1. Caddede bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Özçelik (40) boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Arazideki köpekler böyle görüntülendi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden ve boynundan yaralanan Ayhan Özçelik'in bağırması üzerine Fatih Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri yardımına koştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özçelik, ambulansla hastaneye sevk edildi. Özçelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Arazideki köpekler böyle görüntülendi.

Başıboş sokak köpeklerini destekleyenlere tepki

Özçelik'in yakını Erhan Sürgit, "Belediye çalışanları bizi aradı. Bir yakınınızı burada köpekler parçaladı dediler. Hastaneye kaldırmış sağlık görevlileri yakınımızı. 15 tane köpek paramparça etmiş çocuğu. Kendisi yoğun bakımdaydı ama vefat etti. Boynunu paramparça etmiş köpekler, sol tarafında yara vardı. Boğazını ısırıp kopartmış köpekler. Sokak hayvanlarını destekleyenleri ben buradan alkışlıyorum. 15 tane sokak köpeği iş arayan adamı parçaladılar. Biz bile işe giderken bize saldırıyor sokak köpekleri. Aynı yerde benim 8 yaşındaki kızıma da köpekler saldırmaya çalıştı" dedi.

Arazideki köpekler böyle görüntülendi.
Başıboş sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayhan Özçelik.
Başıboş sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayhan Özçelik.

İstanbul’da başıboş köpek 6 yaşındaki kızın suratını parçaladı: Görüntüler silindi hayvan kaçırıldı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde başıboş bir köpek, site içerisinde bisiklet süren 6 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı. Saldırı sonucu küçük kızın suratı parçalandı. Tedavi altına alınan minik çocuğun yaşadığı büyük korku nedeniyle psikolojik sorunlar çekmeye başladığı da öğrenildi. Saldırı anına ait güvenlik kamerası kayıtlarının silindiğini söyleyen küçük kızın babası Veysel E, çocuğuna saldıran köpeği ararken bir şok daha yaşadı. Kızına kuduz tedavisi başlatılması için saldıran köpeği bulmaya çalışan baba, başıboş hayvanın kaçırıldığını öğrendi. Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan baba Veysel E., Esenyurt Belediyesi’ne ve kaymakamlığa başvurduğunu ancak ilgilenen olmadığını ifade etti.


#Köpek Saldırısı
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#Fatih
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