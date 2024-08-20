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Sokak köpekleri parçaladı

İstanbul Fatih'e bağlı Sümbül Efendi Mahallesi'nde sabah saatlerinde evden çıkan Ayhan Özçelik (40), boş bir arazide 15 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Boynu parçalanan ve vücudunun birçok bölgesinden yara alan Özçelik, kaldırıldığı hastanede can verdi.

04:00 - 20/08/2024 Salı
Güncelleme: 02:14 - 20/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Başıboş köpek saldırısı yine can aldı
Başıboş köpek saldırısı yine can aldı

İstanbul-Fatih'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Olay, dün sabah 06.00 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi, Hisar Altı 1. Caddede bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Özçelik (40) boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ve boynundan yaralanan Ayhan Özçelik'in bağırması üzerine Fatih Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özçelik, ambulansla hastaneye sevkedildi. Özçelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ayhan Özçelik.

PARAMPARÇA ETMİŞLER

Özçelik'in yakını Erhan Sürgit, "Hastaneye kaldırmış sağlık görevlileri yakınımızı. 15 tane köpek paramparça etmiş çocuğu. Boynunu paramparça etmiş köpekler, sol tarafında yara vardı. Boğazını ısırıp kopartmış köpekler. Sokak hayvanlarını destekleyenleri ben buradan alkışlıyorum.

15 tane sokak köpeği iş arayan adamı parçaladılar. Aynı yerde benim 8 yaşındaki kızıma da köpekler saldırmaya çalıştı" dedi.


Filistinli iş adamına suikast anı kamerada: Kağıthane’deki saldırı anbean kaydedildi

İstanbul Kağıthane'de park halindeki otomobilde bulunan Filistinli iş adamı, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda iş insanı F.M. ve koruma E.K. yaralanırken, direksiyon kabinindeki Filistinli A.K. (30) ise hayatını kaybetti. Polisin yaptığı incelemede şüphelinin kaçtığı aracın kiralık araç olduğu tespit edilirken olay yerinde el yapımı susturucu takılı Pietro Beretta Gardone VT ibareli 7.65 mm ve 8 adet 7.65 mm kovan bulundu. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Filistinli iş adamının can havliyle aracının camından kaçmaya çalıştığı görülüyor...


#Başıboş Köpek Sorunu
#Toplum
#Vefat
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