Sokak köpekleri parçaladı

İstanbul-Fatih'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Olay, dün sabah 06.00 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi, Hisar Altı 1. Caddede bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Özçelik (40) boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ve boynundan yaralanan Ayhan Özçelik'in bağırması üzerine Fatih Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özçelik, ambulansla hastaneye sevkedildi. Özçelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.