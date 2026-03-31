Manisa’da dehşet gecesi: Boşanma aşamasındaki eşini ve ailesini katletti

Olay, Turgutlu ilçesi Kabaçınar Mahallesi’nde 31 Mart 2026 günü saat 04.04 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Coşkun isimli şüpheli, boşanma aşamasında olduğu eşi Sare Gök Coşkun ile birlikte kayınpederi Musa Gök, kayınvalidesi Fadime Gök ve kayınbiraderi 13 yaşındaki Y.C.G.’yi başlarından ateşli silahla vurarak öldürdü. Silah sesleri üzerine yapılan ihbar sonrası olay yerine sevk edilen Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan şüpheli, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.