Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa’da dehşet gecesi: Boşanma aşamasındaki eşini ve ailesini katletti

09:2731/03/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Kan donduran olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sabaha karşı yaşanan kan donduran olayda, bir şahıs boşanma aşamasındaki eşini ve ailesinden 3 kişiyi başlarından vurarak öldürdü. Katliam sonrası kaçan zanlı kısa sürede yakalandı.

Olay, Turgutlu ilçesi Kabaçınar Mahallesi’nde 31 Mart 2026 günü saat 04.04 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Coşkun isimli şüpheli, boşanma aşamasında olduğu eşi Sare Gök Coşkun ile birlikte kayınpederi Musa Gök, kayınvalidesi Fadime Gök ve kayınbiraderi 13 yaşındaki Y.C.G.’yi başlarından ateşli silahla vurarak öldürdü. Silah sesleri üzerine yapılan ihbar sonrası olay yerine sevk edilen Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan şüpheli, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kan donduran olayla ilgili olarak Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, adli tahkikatın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.



15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
