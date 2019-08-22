Gündem Mardin ve Şırnakta terör operasyonu 5 terörist etkisiz hale getirildi
MARDİN

Mardin ve Şırnak'ta terör operasyonu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin ve Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda 3'ü Mardin'de 2'si Şırnak'ta olmak üzere toplam 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Şırnak ve Mardin'de güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.

5 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösreli köyü kırsalında güvenlik güçlerince devam eden operasyonda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Mardin'in Savur ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.


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