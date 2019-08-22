Mardin ve Şırnak'ta terör operasyonu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak ve Mardin'de güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.
5 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösreli köyü kırsalında güvenlik güçlerince devam eden operasyonda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Mardin'in Savur ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Mardin Savur kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda 3️⃣terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Mardin Savur kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda 3️⃣terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.