Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Büyükakın: Yüzeyde müsilaj kalmadı

Yapılan temizlik çalışmaları ile şu an yüzeyde müsilaj kalmadı.

Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Müsilaj Sorunu Araştırma Komisyonu İstanbul istişare toplantısına katıldı. Farklı siyasi partilerin temsilcilerinin yer aldığı toplantıda İzmit Körfezi Ölçeğinde Sürdürülebilir Çevre Yönetimi başlığında bir sunum gerçekleştiren Başkan Büyükakın, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olarak da müsilaj probleminin sebepleri ve çözüm yolları üzerine bir değerlendirme yaptı.

İHA Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın açıklama yaptı.

"Yüzeyde kalmadığını görüyoruz"

"Temizlik çalışmaları ile şu an müsilajın yüzeyde kalmadığını görüyoruz" diyerek konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, "Ama denizin altında olduğunu biliyoruz. Küresel ısınma konusu genellikle bizim kontrolümüzde olmayan bir şey deniyor. Ama bizim buna ayrı bir başlık ayırmamız ve bununla ilgili de tedbirler almamız gerektiği açıkça ortadadır.

REKLAM

İkincisi evsel kaynaklı atık suların denize deşarj edilmesidir. Öyle ki Marmara Denizi’ne günde dört milyon metreküpü geçen atık su deşarjı yapılıyor. Marmara Denizi’ne komşu kentlerin oluşturduğu bu atık suların yüzde elli üçü sadece ön arıtma yapıldıktan sonra deşarj yapılıyor. Buranın altını çizerek söylüyorum, ön arıtma denilen uygulama Marmara Denizi’ne atık sular arıtılmadan deşarj yapılmasıdır. Kocaeli olarak biyolojik arıtmayı bile biz yeterli arıtma olarak görmüyoruz. İleri biyolojik arıtma yapılması" dedi.

FOTOĞRAF 6 İzmit Körfezi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müsilajın temizlenmesi için ortak çalışmalar yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz süpürgesi ve amfibik araçlarla deniz yüzeyini kaplayan müsilajı temizledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca da İzmit Körfezi’ne 4, İstanbul Pendik'te marinaya da 1 adet olmak üzere Kanada’dan getirilen ve deniz dibinde yaklaşık 30 metreye oksijen veren cihazlar yerleştirildi. Çalışmalar sonuç verirken, İzmit Körfezi, yeniden suyun turkuaz olması ve temizliği ile dikkat çekti. Müsilajdan temizlenen İzmit Körfezi yeniden turkuaz İzmit Körfezi'nde müsilajla mücadele kapsamında çalışmalar sonuç verdi. Müsilajdan temizlenen körfez, tekrar turkuaza büründü. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Ergene ve Susurluk havzası açısından bu mesele mercek altına alınmalıdır"

Sanayi faaliyetlerin de yine benzer şekilde Marmara Denizi’nde ciddi kirlilik etkisi oluşturduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, "Özellikle Ergene ve Susurluk Havzası açısından bu mesele mercek altına alınmalıdır. Zirai faaliyetler buradaki hatalı sulama ve gübreleme faaliyetleriyle onların yüzey suları ile denize ulaşmasının kesinlikle mercek altına alınması gerekiyor. Diğer bir taraftan özellikle de kıyı yapılarının limanlar, iskeleler, tersaneler gibi tesislerin de mercek altına mutlaka alınmalıdır. Bunun yanı sıra gemi trafiği çok az konuşulan bir başlık olmasına karşın gemi trafiği de mutlaka değerlendirilmelidir. Dışsal faktörler diye ifade edebileceğimiz mesela Tuna Nehri gibi suların da bu değerlendirme içerisinde olması da gerekmektedir" diye konuştu.

REKLAM

FOTOĞRAF 13 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün tatil olması ile sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular Büyükada'ya akın etti. Büyükada'ya gelenler adanın keyfini çıkardı. Restoran, cafe ve dondurmacılarının önünde yoğunluk oluştu. Bazıları ise denize girmeyi tercih etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada yeni müsilaj oluşumunun beklenmediğini, vatandaşların gönül rahatlığıyla denize girebileceğini belirtmişti. BUGÜN AKBİL BEDAVA, ŞANSLI GÜNÜMDEYİM <br><br> Adanın çok kalabalık olduğunu söyleyen Sena Karaca, Vapurlar bugün ücretsiz biz de adaya geldik. Ancak ada fazla kalabalık. Biz de kendimizce eğleniyoruz. Bisiklet turu yaptık. Tepeye çıktık dedi. Zafer Konan, Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil o yüzden Büyükada'da vakit geçirmek istedim. Bugün çok şanslıyım akbil bedavaydı. O yüzden ada baya kalabalık diye konuştu. Ömer Özcan ise, Büyükada'yı keşfettik. Karnımızı doyurduk. Şu an dondurmamızı yiyip dönmeyi düşünüyoruz dedi. Harun Akman ise Bugün resmi tatil olduğu için zamanımızı Büyükada'da değerlendirmek istedik. Adalar bizim için güzel bir tercih oldu. Şu an vapurlar ücretsiz, insanlar bu durumu fırsata çevirip gezmeye geliyor ifadelerini kullandı. Havadan fotoğraflarla İstanbullular Büyükada'ya akın etti; müsilajsız denize girdiler Havadan fotoğraflarla İstanbullular Büyükada'ya akın etti; müsilajsız denize girdiler Havadan fotoğraflarla İstanbullular Büyükada'ya akın etti; müsilajsız denize girdiler Havadan fotoğraflarla İstanbullular Büyükada'ya akın etti; müsilajsız denize girdiler Havadan fotoğraflarla İstanbullular Büyükada'ya akın etti; müsilajsız denize girdiler Havadan fotoğraflarla İstanbullular Büyükada'ya akın etti; müsilajsız denize girdiler Havadan fotoğraflarla İstanbullular Büyükada'ya akın etti; müsilajsız denize girdiler İstanbullular Büyükada'ya akın etti: Müsilajsız denize girdiler İstanbullular Büyükada'ya akın etti. Restoran, cafe ve dondurmacıların önünde yoğunluk oluştu. Adaya gelenlerden bazıları da denize girdi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Marmara’nın bir bütün olarak ele alınması gerekiyor"

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Büyükakın, müsilaj sorunu üzerine değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Bir kısmı Çevre Bakanlığı bir kısmı Tarım ve Orman Bakanlığı, bir kısmı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, diğer bir taraftan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, hatta Dışişleri Bakanlığımızı ilgilendiren tabi bunun yanında belediyeleri de çok yakından ilgilendiren bir sorunla karşı karşıyayız. Gelinen bu son nokta itibariyle, eski fikirleri ve yaklaşımları yeniden düşünmemiz gerekiyor. Bu sorun aslına bakarsanız ne kadar geriye giderseniz gidin bizim ortak ürünümüzdür. Onun da altını özellikle çizmek istiyorum. Yeniden düşünmemiz gerekir derken iş yapmak için kafa yapımızı da gözden geçirmeliyiz. Yapılması gereken çok önemli şeylerden bir tanesi de birlikte çalışmaktır. Ve birlikte çalışmak zorundayız.

REKLAM

Marmara’nın bir bütün olarak ele alınması gerekiyor. Yani bütüncül yaklaşımı gözden kaçırdığımız da biz yine bir şeyleri eksik yapacağız. Peki ne yapacağız? Aslında ne yapacağımızı da biliyoruz. Yani bu komisyon toplanmamış olsaydı daha önceki çalışmalar yapılmamış olsaydı da aslında tek tek su kanal idareleri veya belediyeler veya diğer ilgili organlar ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Peki niye yapmıyorlar. Az önceki konuşmalarda da ortaya çıktı. Bu projelerin finansal olarak ele alınması, desteklenmesi, parasal katkının yapılması gereğidir"

FOTOĞRAF 4 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından eş zamanlı olarak başlatılan deniz salyası temizliği sonrası Caddebostan Sahili müsilajdan temizlendi. Yürütülen çalışmalar sonrası yoğun koku ve kirlilikten arıtılan Caddebostan Sahili’nin son hali havadan görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerde eş zamanlı olarak başlatılan deniz salyası temizliği devam ediyor. Caddebostan Sahil şeridinde oluşan deniz salyalarının varlığı ile birlikte oluşan yoğun koku ve görüntü kirliliği sona erdi. Müsilajdan temizlenen Caddebostan Sahili’nin son hali havadan görüntülendi. Müsilajsız Caddebostan Sahili havadan görüntülendi: Tertemiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından eş zamanlı olarak başlatılan deniz salyası temizliği sonrası Caddebostan Sahili müsilajdan temizlendi. Yürütülen çalışmalar sonrası yoğun koku ve kirlilikten arıtılan Caddebostan Sahili'nin son hali havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Enerji maliyetlerine ilişkin teşvikleri önemli görüyoruz"

"Geçmiş 40 yıl, 50 yıl veya daha yakın dönemlerde dünyada çevresel hassasiyetlerimiz bu kadar ileri düzeyde değildi" diyen Büyükakın, şu ifadeleri kullandı:

REKLAM

"O zaman küresel ısınmadan söz etmiyorduk. Ama bugün de yeni problemlerimiz var. Ancak kendi imkanlarımız var. Müsilaj ile mücadelede şimdi yapılacak şey bellidir. Bu da ileri biyolojik arıtma tesislerinin yapılmasıdır. Artık biyolojik arıtmayı da yeterli görmüyoruz. Ancak yapılamamasının da farklı sebeplerinin de olduğunu da çok iyi biliyoruz. Geri kullanım suyunun kullanılmasından, sanayi tesislerinin ve OSB’lerin arıtma şekilleri, gübrelemeden sulama teknikleri konusuna kadar bu sorun mutlaka birçok başlıkta ele alınması gerekiyor.

Kocaeli’de ve sanayide ciddi ölçüde kullandığımız geri kazanım suyunu bir şekilde uygun yerlerde sulamada ve endüstriyel faaliyette kullanmada teşvik etmenin yollarına bakmalıyız. Denetim sisteminin kurulması, ileri teknoloji malları ile izlemenin yapılması da bir başka başlıktır. Tabii ben sayın vekillerimizi karşımda görünce aslında mutlaka size söylenmesi gereken şey yasal düzenlemeler konusundaki belediyelerin beklentileridir. Yasal düzenleme ile ilgili ne bekliyor belediyeler, arıtma tesislerinin belediyeleri en çok zorlayan kısmıdır. Arıtmalarda kullanılan enerji maliyetlerine ilişkin teşvikleri çok önemli görüyoruz. Yapımı ve işletim maliyetleri açısından gerek kamu işletmesi olduğundan gerekse özel işletme olduğunda bunların da yine hem yapımının kolaylaşması hem de işletmenin kolaylaşması açısından ciddi bir kolaylık sağlanacaktır"

REKLAM

FOTOĞRAF 13 Marmara Denizi’nde yılbaşında, 36 mil uzunluğundaki Çanakkale Boğazı’nda ise Mart ayında görülmeye başlanan deniz salyası son 3 gündür etkisini kaybetmeye başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 8 Haziran Salı günü başlattığı 22 maddelik ‘Marmara Denizi Koruma Eylem Planı’ kapsamında ve 28 günlük süreç geride kaldı. 28 günlük süreçte Çanakkale Boğazı’nda toplam 918,1 metreküp müsilaj toplandı. Toplanan müsilajların biriktirilmesi amacıyla 727 adet IBC tank, atıkların depolama sahalarına sevkiyatı amacıyla da 21 atık taşıma aracı kullanıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “592 bölgede temizlik çalışması yürüttük. 10 bin 500 metreküp müsilajı toplayarak bertaraf ettik. 8 bin 570 denetim yaptık. 140 tesise 18 milyon TL idari para cezası uyguladık. 41 işletmenin faaliyetini durduk” ifadelerine yer vermişti. Çanakkale Boğazı’ndan güzel haber: Müsilaj etkisini kaybetmeye başladı Çanakkale Boğazı'nda Mart ayı itibariyle etkili olmaya başlayan müsilaj (deniz salyası) etkisini kaybetmeye başladı. Kent merkezi ve ilçelerde müsilajın yok denecek kadar az olduğu gözlendi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Mutlaka dikkate alınmalı"

Havza yönetimi olarak Marmara’nın bir bütün olarak ele alınması gerektiğinin de altını çizen Başkan Büyükakın, "Bu komisyon raporuna da kayda girerse bence çok hayırlı bir şey yapılmış olur. Marmara’nın ve buna benzer diğer havzaların bir üst ölçekte değerlendirilmesi gerekiyor. Son olarak yine eylem planında da geçen hususlardan bir tanesi de Marmara Denizi’nin hassas bölge ilan edilmesi ile ilgiliydi. Bu bölgenin hassas bölge ilan edilmesi hangi bölgede hangi standartlarının uygulanacağı da mutlaka dikkate alınmalıdır" diye konuştu.

FOTOĞRAF 7 İZMİT Körfezi’ni etkileyen müsilajı temizlemek için çalışmalar hız kazandı. Marmara Denizi Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından 8 Haziran'dan itibaren 476, toplamda ise 674 metreküp müsilaj toplandı. Müsilajın yeniden görüldüğü yerlerde temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri müsilaj ile mücadele kapsamında, 2 kontrol teknesi, 3 deniz süpürgesi, 2 amfibi araç ve 20 personel ile çalışıyor. Temizlik çalışmalarına deniz uçağı da havadan katkı yaparak, müsilaj görülen noktaların ekiplere bildirilmesinde önemli rol oynuyor. Bu arada, İzmit Körfezi'ndeki 36 liman tesisi de müsilaj ile mücadeleye kendi imkanları ile destek veriyor. Liman tesisleri toplamda 159 personeli, 1 balık adam, 1 gemi, 17 deniz aracı, 4 vidanjör ve 1 iş makinesi ile liman sahaları ve yakın kıyıların müsilajdan arındırılması için katkı sağlıyor. Eylem planıyla müsilajla mücadele hızlandı: Toplamda 674 metreküp müsilaj toplandı İzmit Körfezi'ni etkileyen müsilajı temizlemek için çalışmalar hız kazandı. Marmara Denizi Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından 8 Haziran'dan itibaren 476, toplamda ise 674 metreküp müsilaj toplandı. Müsilajın yeniden görüldüğü yerlerde temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"İzmit Körfezi’nde yaptığımız çalışmalardan bahsetmek istiyorum"

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olarak yaptığı bu değerlendirmelerin ardından İzmit Körfezi Ölçeğinde Sürdürülebilir Çevre Yönetimi başlıklı sunumuna geçen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "35 tane liman, iskele ve platformun olduğu, on bir bin ile on iki bin gemi hareketinin olduğu İzmit Körfezi’nde yaptığımız çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Körfez’in su akıntısı, yüzey suyu 10-12 günde Körfezin güney sahillerinden kuzeyine doğru devri daim yapar. Üste 10-15 metre aralığında az tuzlu Karadeniz suyu, altta ise daha tuzlu Akdeniz suyu yer alır. Büyükşehir Belediyesi 2004 yılında il sınırlarında İstanbul’la birlikte Büyükşehir Belediyesi oldu. 2006 yılında Büyükşehir Belediyemiz, bakanlıktan denizlerin üzerinde denetim yetkisi çalışmaları yetkisini aldı. İzmit Körfezi’nin su kalitesini izlenme çalışmalarına o tarih itibariyle başlandı. Deniz uçağı ile denetimler yaptık. Gemilerden atık alınması ve deniz süpürgeleri hizmeti vermeye 2008 yılında başladık. Başlattığımız çalışmalar sayesinde Karamürsel sahilinde mavi bayrak aldık" dedi.

REKLAM

FOTOĞRAF 14 Antalya'da yaşayan fenomen Fester Abdü, uzun süredir kamuoyunda gündemde olan Marmara Denizi’ndeki müsilaj (deniz salyası) kabusuna dikkat çekmek için dün İstanbul’a uçtu. Müsilajın yoğun olduğu kısma gelerek dalgıç kıyafetlerini giyen Abdü, burada bir dalış gerçekleştirdi. Abdü, müsilaja dikkat çekmek ve çoğunluğu genç kesim olan takipçilerine çevre bilincini aşılamak için, dalış esnasını su altı ve su üstünden kayda aldı. Su üzeri ve içerisindeki müsilaj görüntüsü ise içleri acıttı. “İçler acısı” Görüntüleri takipçileriyle paylaşacağını belirten Abdü, şunları söyledi: “İnsanlara bu durumun ne kadar vahim bir durum olduğunu anlatabilmek adına Antalya’dan, İstanbul’a geldim. Antalya’da denizimiz tertemiz ama Marmara’da içler acısı. Suyun içerisine girdim ve takipçilerimize durumun ne kadar vahim olduğunu göstermeye çalıştım. Umarım kısa sürede denizlerimiz eskisi kadar mavi ve temiz hale gelir. Çünkü o görüntüleri çok özlemiş durumdayız. Hızlı bir şekilde toparlansın, Marmara eskisi kadar temiz olsun.” Müsilaja dikkat çekmek için İstanbul'da dalış yaptı: Durum çok vahim Antalyalı ünlü fenomen Fester Abdü, müsilaja dikkat çekmek için Marmara Denizi'nde dalış gerçekleştirdi. Abdü: Suyun içerisine girdim ve durumun ne kadar vahim olduğunu göstermeye çalıştım. Umarım kısa sürede denizlerimiz eskisi kadar mavi ve temiz hale gelir. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"İleri biyolojik arıtma"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi üzerinde yaptığı çalışmaları detaylı bir şekilde anlatan Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle noktaladı:

"İleri biyolojik arıtma ile denize şarjını yaptığımız kısım yüzde 65’idir. Biyolojik arıtma yüzde 35’dir. Kocaeli olarak ön arıtma ile denize asla deşarj yapmıyoruz. Tamamen arıtma uygulamamız var. Bu yüzde 35’lik kısmı da daha da iyileştirmek için önümüzdeki üç yılın yatırım programına ilişkin düzenlemeleri yaptık. 2024 yılında arıtılmış suyun miktarı ileri biyolojik arıtma aynı, yani yüzde yüz olacak. Hayata geçirdiğimiz çalışmalar sonucunda da tabii Mavi Bayraklı plajlarımız ödül alıyor. Diğer bir taraftan balıklandırma projelerimiz devam ediyor. Bu mutlaka Marmara’nın geneline yaygınlaştırılması gereken bir uygulamadır. İstanbul Üniversitesi ile ve diğer üniversitelerle izleme faaliyetlerini TÜBİTAK ile beraber yürütüyoruz. Körfez’de balıkçılığın nasıl destekleneceği ayrı bir çalışmadır. Bununla birlikte yaptığımız inceleme deniz altında yaşamın ve yeni türlerin eskiden görülmeyen türlerin tekrar görülmeye başladığını da sizlerin dikkatine sunmak istiyorum"

REKLAM

FOTOĞRAF 7 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen müsilajla mücadelede çalışmalarında denizden toplanan müsilaj, toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSTAÇ'a ait Şile Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri'ndeki Düzenli Depolama Alanı'na getiriliyor. Sızdırmaz vidanjörlerle getirilen müsilaj 3 bin metreküplük depolama alanına dökülüyor. Depolama alanı çöplerin döküldüğü yerin hemen yanında bulunuyor. Toprağa dökülen müsilajın kahverengi renk aldığı ve su birikintilerinin de oluştuğu görülüyor. Depolama alanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İBB ve özel kuruluşların topladığı müsilaj getiriliyor. Marmara Denizi'nden alınan müsilaj Şile'de depolanıyor Marmara Denizi'nden çıkarılan müsilaj Şile'deki STAÇ' a ait Şile Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri'ndeki Düzenli Depolama Alanı'na getiriliyor ve burada depolanıyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 15 İzmit Körfezi’nde müsilaj etkili olurken, Darıca sahilleri de deniz salyasıyla kaplandı. Yapılan temizlik çalışmalarına rağmen yeniden müsilaj, ortaya çıktı. Darıca’da Cevher Dudayev Parkı’nın bulunduğu sahil kesiminde denize girilmemesi için tabelalar koyuldu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Darıca sahiline ‘Denize girmek tehlikeli ve yasaktır’ yazılı tabelalar koydu. Zabıta ekipleri ayrıca araçlardan 'Lütfen dikkat, Darıca sahilde denize yasaktır' diye anonslar yaptı. Sahil şeridi boyunca gezen zabıtalar, sahildekileri denize girilmemesi konusunda uyardı. Darıca Bayramoğlu sahilinde ise sudan numuneler alındığı, çıkacak sonuçlara göre karar verileceği belirtildi. Kocaeli'de müsilaj kâbusu: Denize girmek yasaklandı Yaklaşık bir aydır Türkiye'nin sahillerini tehdit eden müsilaj kâbusuyla mücadele sürüyor. 1500'ün üzerinde personel, 72 tekne ve karadan temizleme ekipmanlarıyla bugüne kadar 5 bin 306 metreküp müsilaj toplansa Da bazı bölgelerde etkisini hala sürdürüyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahiller, deniz salyasıyla kaplanırken Cevher Dudayev Sahili'nde denize girmek yasaklandı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:32 İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor İstanbul'da, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) etkisini sürdürürken, ekiplerin temizleme çalışmaları devam ediyor. Maltepe Küçükyalı ve Kartal sahilinde İBB ve Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlara ait ekiplerin katı sıvı emici aracıyla yaptığı çalışmada müsilaj havayla çekiliyor. Öte yandan Bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ediyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:42 Müsilaj nedeniyle oluşan tortu dalgıçlar tarafından görüntülendi İzmit Körfezi'nde deniz yüzeyinde görülen deniz salyası, denizin dibine çökerek tabanda tortu oluşmasına neden oldu. Öte yandan dalgıç tarafından çekilen görüntülerde deniz dibine çöken müsilajın bir halı gibi deniz tabanını kapladığı ve bazı deniz canlılarını olumsuz etkilediği görülüyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder