Gündem Marmarada yakalandı 35 metre boyunda, 120 kilo ağırlığında
KIRKLARELİ

Marmara’da yakalandı: 3.5 metre boyunda, 120 kilo ağırlığında

Marmara’da yakalandı: 3.5 metre boyunda, 120 kilo ağırlığında

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde balıkçılık yapan Sami Küçük, Marmara Denizi’nde yakalanan 120 kilogram ağırlığındaki dev köpekbalığını tezgahında sergiledi. Yaklaşık 3.5 metre uzunluğundaki köpekbalığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Haber Merkezi İHA
3.5 metre uzunluğundaki dev köpekbalığını gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.
3.5 metre uzunluğundaki dev köpekbalığını gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Lüleburgaz’da yaşayan balıkçı Sami Küçük, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında yakalanan 3.5 metre uzunluğunda, 120 kilogram ağırlığındaki camgöz cinsi köpekbalığını balık tezgahında sergiledi.

İHA
Marmara Denizi’nde yakalanan 120 kilogram ağırlığındaki dev köpekbalığı sergilendi.

Yaklaşık 3.5 metre uzunluğundaki dev köpekbalığını gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken, Küçük, her yıl balıkçı ağlarına köpekbalığı takıldıkça tezgahında sergilediğini söyledi.

İHA
Yaklaşık 3.5 metre uzunluğundaki köpekbalığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Küçük, köpekbalığının kansere ve birçok hastalığa iyi geldiğini belirterek, “Ben her yıl köpekbalığı yakalandıkça Lüleburgazlıların görmesi ve kansere faydalı olmasından dolayı bu cinsi getirmeye çalışıyorum” dedi.

Yüzgeç çorbası için her yıl milyonlarca köpekbalığı ölüme terk ediliyor
OYNAT 00:58
Yüzgeç çorbası için her yıl milyonlarca köpekbalığı ölüme terk ediliyor
'Yüzgeç çorbası' için her yıl 70 milyondan fazla köpekbalığının yüzgeçleri kesiliyor. Yüzgeçleri kesilen köpekbalıkları denize tekrar bırakılıyor. Ancak yüzgeçleri olmayan köpekbalıkları yüzemiyor, avlanamıyor. Bir süre sonra dibe batıyor ve boğuluyor. Uzmanlar, köpekbalıklarının neslinin tükenmesi okyanus ekosistemine de zarar vereceğini söylüyor.

Bu plajda denize girmek yürek ister!
OYNAT 00:23
Bu plajda denize girmek yürek ister!
Bahamalar'da, dünyanın en tehlikeli plajlarından birinin bulunduğu yer olan Grand Bahama adasının Tiger plajında çekiç kafalı köpek balığı sürüsü görüntüleri sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.



Yerli otomobilden yeni fotoğraf

Yerli otomobilden yeni fotoğraf

​Resmi hesaptan ilk paylaşım: 'Geri sayım başladı'.
Kanal İstanbul eleştirilerine sert yanıt

Kanal İstanbul eleştirilerine sert yanıt

Erdoğan, Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'nde konuştu.
Kaşıkçı davasında5 kişiye idam cezası

Kaşıkçı davasında
5 kişiye idam cezası

Suudi Arabistan Başsavcılığı, davada kararını açıkladı.
Yerli otomobille<br>Osmangazi'den geçecek

Yerli otomobille
Osmangazi'den geçecek

Türkiye 27 Aralık Cuma günü yerli otomobiline kavuşacak.
Mahkemedeki<br>ilk ifadesi

Mahkemedeki
ilk ifadesi

Ceren'in katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıktı.
Skandal kararlar <br>rezilliğe dönüştü

Skandal kararlar
rezilliğe dönüştü

Beşiktaş Başkanı Çebi'den hakem isyanı.

Semarkant'ın kalbi

Semarkant'ın kalbi

Registan, üç eşsiz mimari abideye ev sahipliği yapıyor.
56 ülke Konya'da buluşacak

56 ülke Konya'da buluşacak

​5. İslami Dayanışma Oyunları 2021'de Türkiye'de.
17 bin<br>araçla talip oldular

17 bin
araçla talip oldular

Yerli otoyu görmeden talip olduklarını açıkladılar.
ÇED Raporu çıktı

ÇED Raporu çıktı

​Kanal İstanbul ÇED Raporu 10 gün süreyle halkın görüşüne açıldı.
Mideniz bulanabilir!

Mideniz bulanabilir!

​İstanbul'da tonlarca kokmuş ve küflenmiş ürünleri satacaklardı.
Yerli otoda<br>dikkat çeken 5 detay

Yerli otoda
dikkat çeken 5 detay

​5 yıldızlı güvenlik, akıllı sistem, sürücüsüz gitme...
'Hat'ta yeni üslup

'Hat'ta yeni üslup

​Geleneksel Albayrak Hat Takvimi Sergisi sanatseverlerle buluştu.
25 milyonluk<br>rüşvet açıklaması

25 milyonluk
rüşvet açıklaması

Aygün: Belediyeye çağırıp CHP odasında para istediler.
İdlib'i adım adım<br>ele geçirecekler

İdlib'i adım adım
ele geçirecekler

Gelişmeler Türkiye için kabul edilemez noktaya geldi.
Asya'dan yükselen çığlık

Asya'dan yükselen çığlık

​Çin, Hindistan ve Myanmar'da Müslümanlar baskı ve asimilasyon politikalarına maruz kalıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.