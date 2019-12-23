Marmara’da yakalandı: 3.5 metre boyunda, 120 kilo ağırlığında

Yüzgeç çorbası için her yıl milyonlarca köpekbalığı ölüme terk ediliyor

'Yüzgeç çorbası' için her yıl 70 milyondan fazla köpekbalığının yüzgeçleri kesiliyor. Yüzgeçleri kesilen köpekbalıkları denize tekrar bırakılıyor. Ancak yüzgeçleri olmayan köpekbalıkları yüzemiyor, avlanamıyor. Bir süre sonra dibe batıyor ve boğuluyor. Uzmanlar, köpekbalıklarının neslinin tükenmesi okyanus ekosistemine de zarar vereceğini söylüyor.



