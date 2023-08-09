Meclis Kütüphanesi yeni belgeleri erişime açtı: Cumhuriyet'in 60 yılına ışık tutacak

Yoğun bir çalışma süreci yürüten TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı her geçen gün Osmanlı İmparatorluğu’na ve Cumhuriyet dönemine ışık tutan yeni belgeleri erişime açıyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı Askeri Tarih Arşivi Koleksiyonu içerisinde yer alan Atatürk Koleksiyonu, İkinci Dünya Harbi, Kore Harbi, Osmanlı-İtalya, Osmanlı-Rus (93 Harbi), Osmanlı-Sırp, Osmanlı-Yunan ve Osmanlı-Rus (Kırım Harbi) Arşiv Fonları dijital ortama taşınarak, araştırmacıların kullanımına sunuldu.