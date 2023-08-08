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Olağanüstü 'Akbelen' toplantısı sona erdi: Muhalefetin genel görüşme önerisi reddedildi Meclis tatile girdi

TBMM Genel Kurulunda, CHP listelerinden seçilen milletvekillerinin verdiği "Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mevkiindeki Akbelen Ormanında yaşanan olaylar hakkında genel görüşme yapılması" önergesi yapılan oylama ile reddeedildi. Meclis bu gelişme üzerine 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

18:27 . 8/08/2023 Salı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)

TBMM Genel Kurulu, CHP listelerinden seçilen milletvekillerinin verdiği "Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mevkiindeki Akbelen Ormanında yaşanan olaylar hakkında genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.

Genel Kurul Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, yapılan elektronik yoklamada, toplantı yeter sayısının bulunduğunu belirtti.


Genel Kurul'da genel görüşme önergesinin okunmasının ardından söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Meclis'te oturma düzeninin 6 partiye göre ayarlanmasının ardından görüşmelere geçilmesini talep etti.


Muhalefet partilerinin önergesi reddedildi Meclis tatile girdi


Meclis Başkanvekili Celal Adan da toplantının olağanüstü bir toplantı olduğunu hatırlatarak, genel görüşme önergesinin görüşülmeden başka bir konunun görüşülemeyeceğini anımsattı. Adan, konunun Meclis Başkanının da bilgisi dahilinde olduğunu, çözüm için çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.


Genel Kurul'da yoklama yapıldı. AK Partili ve MHP'li milletvekilleri yoklama sırasında Genel Kurul'a geldi. Toplantı yeter sayısı bulunması sonrası görüşmelere geçildi.


Müzakerelerin ardından muhalefetin verdiği genel görüşme önergesi yapılan oylama ile reddedildi.


TBMM'nin çalışmalarına devam etmesi için verilen önergelerin de reddedilmesi ile Meclis Genel Kurulu, bir kez daha 1 Ekim'e kadar çalışmalarına ara verdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akbelen'de yaygara koparmaya çalışan sözde çevrecilere sert tepki: Kampanyanın ağaç sevgisiyle izahı mümkün değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akbelen'de yaygara koparmaya çalışan sözde çevrecilere sert tepki: Kampanyanın ağaç sevgisiyle izahı mümkün değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin konuşan Akbelen'de 'doğa katlediliyor' yalanıyla yaygara koparmaya çalışan sözde çevrecilerin kirli provokasyonuna sert tepki gösterdi. Kesilen ağaçların katbekat fazlasının ıslah edilen maden sahalarına dikildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kampanyanın ağaç sevgisiyle izahı mümkün değil." dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen provokatörlerini destekleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na da, "Muğla Belediyesi sende değil mi bugüne kadar kaç ağaç diktin?" sözleriyle de zor bir soru yöneltti.


#Akbelen
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#Önerge
31 dakika önce
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