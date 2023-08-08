Olağanüstü 'Akbelen' toplantısı sona erdi: Muhalefetin genel görüşme önerisi reddedildi Meclis tatile girdi

Akbelen Ormanları'nda ağaç katliamı yapıldığını öne süren eylemci bir grup, bugün gerçekleşen CHP Grup Toplantısı'na katıldı. Konuşmasının tamamını Akbelen'e ayıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha protestolara destek olarak birlik mesajı verdi. Konuşmasının sonunda Meclis'te bugün yapılacak Akbelen görüşmelerine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, açık açık Akbelenlileri tehdit etti. Kılıçdaroğlu, " 'Hayır' diyene eğer oy verirseniz iki elim yakanızda olur." dedi.