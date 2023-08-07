Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akbelen'de yaygara koparmaya çalışan sözde çevrecilere sert tepki: Kampanyanın ağaç sevgisiyle izahı mümkün değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü.









Kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Muğla-Milas'ta maden genişletme çalışmaları üzerinden Akbelen'de 'doğa katliamı' yalanıyla yaygara koparmaya çalışan sözde çevrecilere ve giriştikleri algı operasyonlarına cevap vererek sert tepki gösterdi.

Kesilen ağaçların katbekat fazlasının ıslah edilen maden sahalarına dikildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kampanyanın ağaç sevgisiyle izahı mümkün değil." dedi.

Akbelen provokatörlerine sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm kazançlarımızın altında birlik ve beraberlik olduğunun farkındayız. Ne zaman atağa kalksak, bin yıllık kardeşliğimize kast edildiğini görüyoruz. Gezi olaylarında 15 Temmuz hainliğine kadar birçok olayı akamete uğrattık. Milletimiz adım adım Türkiye Yüzyılı'na ilerlemiştir. Artık kimse bu oyunlara gelmiyor.

Bunun son örneklerinden biri Kemerköy Termik Santrali ile ilgili çalışmaları engelleme gayretleridir. Bu santral ülkemiz ekonomisine 1 milyar dolar katkı sağlıyordu. Özelleştirme sonrası verimi yüzde 50'den fazla verimliliği arttı. Ülkemizde yürütülen kampanyaları ağaç sevgisi veya çevre hassasiyetiyle izah edemeyeceğimiz bir gerçektir. Kömür çıkarılacak alanda kesilecek ağaçların kat kat fazlası farklı yere dikileceği ilgili kurumlar tarafından açıklanmıştır. Tek gayesi ülkenin kalkınmasına takoz koymak olanların tüm bu hakikatlerle ilgilenmediğini çok iyi biliyoruz. Biz çevreci görünümlü marjinallere bakmıyoruz, sadece işimize bakıyoruz.

Kılıçdaroğlu'na zor soru: Muğla Belediyesi sende değil mi?

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözde çevrecilere destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonlarını körüklediğini ifade eden Erdoğan, CHP liderine, "Muğla Belediyesi sende değil mi bugüne kadar kaç ağaç diktin?" sözleriyle de zor bir soru yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Buradan ana muhalefet liderinin başına sesleniyorum. Muğla Belediyesi sende değil mi? Bugüne kadar kaç ağaç diktiniz? Çıkın bunun rakamını açıklayın. Bir tane ağaç diktik diyemezler. Biz AK Parti olarak milyarları aşan ağaç dikimleri yaptık.

Özellikle buradan bir kez daha sesleniyorum. Başarmamadanız, başaramayacaksınız. Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek, fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler yine hüsrana uğrayacaklardır. Hiçbir program ortaya koymadan sadece insanlarımızın dertlerini istismar ederek, rüyalara dalanlar kabusla uyanmaya mahkumdur."











