Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniyor.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
KOCAELİ'DE TMO SİLOSUNDA PATLAMA
Kocaeli'ndeki silo patlamasında yaralanan 12 kardeşime şifalar diliyorum.
Milletimize hizmetten başka hiçbir gaye gütmedik. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun, 'Zaman bizden yanadır' diyerek yolumuza devam ediyoruz. Türkiye asırlar sonra ilk defa küresel sistemin en üst ligine yükselme imkanı elde etmiştir. Hükümet olarak bu kutlu yürüyüşe liderlik edecek hazırlığa sahibiz. Devlet olarak bu hedefi gerçekleştirecek potansiyele fazlasıyla sahibiz. Yeter ki birliğimize beraberliğimize sıkı sıkıya sarılalım. Tüm kazançlarımızın altında birlik ve beraberlik olduğunun farkındayız. Ne zaman atağa kalksak, bin yıllık kardeşliğimize kast edildiğini görüyoruz. Gezi olaylarında 15 Temmuz hainliğine kadar birçok olayı akimete uğrattık. Milletimiz adım adım Türkiye Yüzyılı'na ilerlemiştir. Artık kimse bu oyunlara gelmiyor.
KEMERKÖY'DEKİ TERMİK SANTRAL
Bunun son örneklerinden biri Kemerköy Termik Santrali ile ilgili çalışmaları engelleme gayretleridir. Bu santral ülkemiz ekonomisine 1 milyar dolar katkı sağlıyordu. Özelleştirme sonrası verimi yüzde 50'den fazla verimliliği arttı. Ülkemizde yürütülen kampanyaları ağaç sevgisi veya çevre hassasiyetiyle izah edemeyeceğimiz bir gerçektir.
Ekonomik zorlukları göz ardı etmiyoruz. Dillendiren serzenişleri çok yakından takip ediyoruz. Biz başkaları gibi şikayetleri karşısında millete parmak sallayanlardan olmadık. Bizim görevimiz insanımızın eleştirdiği hususları en aza indirip onun övgüsüne mazhar olacak eser ve hizmetleri çoğaltmaktır. Son 21 yılda bu hassasiyetimizden asla taviz vermedik. Yatırıma ve istihdama öncelik vererek, Türkiye'yi güçlendirdik. Milli gelirini 238 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirdiğimiz bir Türkiye var. Tüm bunları 66 milyondan 86 milyon çıkan nüfusa rağmen gerçekleştirdik.
Karşılaştığımız nice badireleri saymıyorum bile. Yeni gelen 20 milyon nüfusla birlikte eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye tüm alanlarda refahlarını yükseltecek bir alt yapı kurduk. Terörden asayişe her alanda güvenliği tesis ettik. Adaleti Türk milleti adına çalışan bir kurum haline getirdik. 11 milyon konut inşa ederek hem vatandaşlarımızı ev sahibi yaptık hem de depreme hazırlık yaptık. Ülke genelinde 6,5 milyon konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunun 1,5 milyonunu İstanbul'da yapacağız.
"ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ"
Zamanında yüzde 6'lara biz düşürdük, yine biz indireceğiz. Ödün vermediğimiz iki husus istihdam ve büyümedir. Son 21 yılın enflasyon ortalaması yüzde 15'in altındadır.
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