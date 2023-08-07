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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşması yapıyor.

18:48 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

KOCAELİ'DE TMO SİLOSUNDA PATLAMA

Kocaeli'ndeki silo patlamasında yaralanan 12 kardeşime şifalar diliyorum.

Milletimize hizmetten başka hiçbir gaye gütmedik. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun, 'Zaman bizden yanadır' diyerek yolumuza devam ediyoruz. Türkiye asırlar sonra ilk defa küresel sistemin en üst ligine yükselme imkanı elde etmiştir. Hükümet olarak bu kutlu yürüyüşe liderlik edecek hazırlığa sahibiz. Devlet olarak bu hedefi gerçekleştirecek potansiyele fazlasıyla sahibiz. Yeter ki birliğimize beraberliğimize sıkı sıkıya sarılalım. Tüm kazançlarımızın altında birlik ve beraberlik olduğunun farkındayız. Ne zaman atağa kalksak, bin yıllık kardeşliğimize kast edildiğini görüyoruz. Gezi olaylarında 15 Temmuz hainliğine kadar birçok olayı akimete uğrattık. Milletimiz adım adım Türkiye Yüzyılı'na ilerlemiştir. Artık kimse bu oyunlara gelmiyor.

KEMERKÖY'DEKİ TERMİK SANTRAL

Bunun son örneklerinden biri Kemerköy Termik Santrali ile ilgili çalışmaları engelleme gayretleridir. Bu santral ülkemiz ekonomisine 1 milyar dolar katkı sağlıyordu. Özelleştirme sonrası verimi yüzde 50'den fazla verimliliği arttı. Ülkemizde yürütülen kampanyaları ağaç sevgisi veya çevre hassasiyetiyle izah edemeyeceğimiz bir gerçektir.

Kömür çıkarılacak alanda kesilecek ağaçların kat kat fazlası farklı yere dikileceği ilgili kurumlar tarafından açıklanmıştır. Tek gayesi ülkenin kalkınmasına takoz koymak olanların tüm bu hakikatlerle ilgilenmediğini çok iyi biliyoruz. Biz çevreci görünümlü marjinallere bakmıyoruz, sadece işimize bakıyoruz. Buradan ana muhalefet liderinin başına sesleniyorum. Muğla Belediyesi onların yönetiminde. Bugüne kadar ne kadar ağaç diktiniz? Çıkın bunun rakamını açıklayın. Bir tane ağaç diktik diyemezler. Biz AK Parti olarak milyarları aşan ağaç dikimleri yaptık.
Özellikle buradan bir kez daha sesleniyorum. Başarmamadanız, başaramayacaksınız. Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek, fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler yine hüsrana uğrayacaklardır. Hiçbir program ortaya koymadan sadece insanlarımızın dertlerini istismar ederek, rüyalara dalanlar kabusla uyanmaya mahkumdur. Seçimlerin üzerinden 72 gün geçmesine rağmen muhalefet sandıkta tescil eden iradeyi kabul etmiyor. Her gün yeni bir aday çıkıyor. Vergi uzmanı oldukları için matematiği çok iyi olduğu için 39 tane vekili o yavrucaklara verdikleri için eyvah yalnız kaldık diyorlar. Türkiye'nin en büyük talihsizliği, iş bilmez muhalefete sahip olmasıdır. Biz bugünkü sorunlara çözecek yarınlarımızı daha güçlü hale getirecek projeler için koşuştururken, kendi siyasi hırslarını düşünenler unutulmayacaktır.

Ekonomik zorlukları göz ardı etmiyoruz. Dillendiren serzenişleri çok yakından takip ediyoruz. Biz başkaları gibi şikayetleri karşısında millete parmak sallayanlardan olmadık. Bizim görevimiz insanımızın eleştirdiği hususları en aza indirip onun övgüsüne mazhar olacak eser ve hizmetleri çoğaltmaktır. Son 21 yılda bu hassasiyetimizden asla taviz vermedik. Yatırıma ve istihdama öncelik vererek, Türkiye'yi güçlendirdik. Milli gelirini 238 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirdiğimiz bir Türkiye var. Tüm bunları 66 milyondan 86 milyon çıkan nüfusa rağmen gerçekleştirdik.

Karşılaştığımız nice badireleri saymıyorum bile. Yeni gelen 20 milyon nüfusla birlikte eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye tüm alanlarda refahlarını yükseltecek bir alt yapı kurduk. Terörden asayişe her alanda güvenliği tesis ettik. Adaleti Türk milleti adına çalışan bir kurum haline getirdik. 11 milyon konut inşa ederek hem vatandaşlarımızı ev sahibi yaptık hem de depreme hazırlık yaptık. Ülke genelinde 6,5 milyon konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunun 1,5 milyonunu İstanbul'da yapacağız.

"ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ"

Zamanında yüzde 6'lara biz düşürdük, yine biz indireceğiz. Ödün vermediğimiz iki husus istihdam ve büyümedir. Son 21 yılın enflasyon ortalaması yüzde 15'in altındadır.

Ayrıntılar geliyor...

#Kabine Toplantısı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Millete Sesleniş
28 dakika önce
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