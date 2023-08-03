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TBMM'yi Akbelen için olağanüstü toplantıya çağıran CHP İYİ Parti'den destek bulamadı

CHP'liler geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Akbelen Ormanları'nda ağaç katliamı yapıldığını öne süren eylemcilere destek ziyaretinde bulunmuştu. CHP grubu, bu kez ise TBMM’yi 8 Ağustos’ta Akbelen için olağanüstü toplanmaya çağırdı. Ancak ana muhalefete, İYİ Parti'den destek gelmedi. CHP'nin TBMM'yi Akbelen için olağanüstü toplantıya çağırmasına DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi milletvekilleri imza verirken İYİ Parti imza vermedi.

10:14 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP grubunun Meclis'i Akbelen için olağanüstü toplantıya çağırmasına DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi milletvekilleri imza verirken İYİ Parti imza vermedi.

CHP grubunun Meclis'i Akbelen için olağanüstü toplantıya çağırmasına DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi milletvekilleri imza verirken İYİ Parti imza vermedi.

Muğla'nın Milas ilçesindeki Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri bölgesinde bulunan Akbelen Ormanları'nda ağaç katliamı yapıldığını iddia eden bir grup, eylem başlatmıştı.

CHP'liler vatandaşlarla tartışma yaşadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta beraberindeki heyet ile birlikte bölgeye gitti.

Kılıçdaroğlu ziyaretinde bazı eylemcilerin tepkisiyle karşılaşırken bazı CHP'liler ise kameralar önünde sert tartışmalar yaşadı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal kendisine
"İyi ki iktidar olmadınız. Yoksa bunlar yerine sizin karşınızda olacaktık."
diyen kadına
"Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik. AK Parti'nin provokatörüsün"
şeklinde cevap verdi.


Öte yandan Tanal'ın bölgedeki jandarma astsubayını kovaladığı anlar büyük tepki çekti.

İYİ Parti Akbelen için toplanma çağrısına imza vermedi

CHP, gelişmelerin ardından Akbelen için TBMM’yi 8 Ağustos’ta olağanüstü toplanmaya çağırdı. CHP grubunun toplantı talebine DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi milletvekilleri imza verirken İYİ Parti imza vermedi.



#TBMM
#İYİ Parti
#Akbelen
#CHP
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