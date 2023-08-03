TBMM'yi Akbelen için olağanüstü toplantıya çağıran CHP İYİ Parti'den destek bulamadı

CHP grubunun Meclis'i Akbelen için olağanüstü toplantıya çağırmasına DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi milletvekilleri imza verirken İYİ Parti imza vermedi.
Muğla'nın Milas ilçesindeki Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri bölgesinde bulunan Akbelen Ormanları'nda ağaç katliamı yapıldığını iddia eden bir grup, eylem başlatmıştı.
CHP'liler vatandaşlarla tartışma yaşadı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta beraberindeki heyet ile birlikte bölgeye gitti.
Öte yandan Tanal'ın bölgedeki jandarma astsubayını kovaladığı anlar büyük tepki çekti.
İYİ Parti Akbelen için toplanma çağrısına imza vermedi
CHP, gelişmelerin ardından Akbelen için TBMM’yi 8 Ağustos’ta olağanüstü toplanmaya çağırdı. CHP grubunun toplantı talebine DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi milletvekilleri imza verirken İYİ Parti imza vermedi.