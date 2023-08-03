TBMM'yi Akbelen için olağanüstü toplantıya çağıran CHP İYİ Parti'den destek bulamadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki heyet ile birlikte Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanları'nda ağaç katliamı yapıldığını öne süren eylemcileri ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ziyareti sırasında protesto edilirken bazı CHP'liler ise eylemciler ile tartışma yaşadı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kendisine tepki gösteren bir eylemciyi "Elini indir, bana bağırma" diyerek azarladı.