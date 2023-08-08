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Kılıçdaroğlu'ndan Akbelenlilere tehdit: Meclis'teki oylamaya 'hayır' diyenlere oy verirseniz iki elim yakanızda olur

Akbelen Ormanları'nda ağaç katliamı yapıldığını öne süren eylemci bir grup, bugün gerçekleşen CHP Grup Toplantısı'na katıldı. Konuşmasının tamamını Akbelen'e ayıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha protestolara destek olarak birlik mesajı verdi. Konuşmasının sonunda Meclis'te bugün yapılacak Akbelen görüşmelerine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, açık açık Akbelenlileri tehdit etti. Kılıçdaroğlu, " 'Hayır' diyene eğer oy verirseniz iki elim yakanızda olur." dedi.

14:35 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına davet ettiği Akbelen eylemcilerini tehdit etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına davet ettiği Akbelen eylemcilerini tehdit etti.

Muğla'nın Milas ilçesindeki Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri bölgesinde bulunan Akbelen Ormanları'nda ağaç katliamı yapıldığını iddia eden eylemcilerin protestoları devam ederken bir grup eylemci bugün gerçekleşen CHP Grup Toplantısı'na katıldı.

Kılıçdaroğlu'ndan protestoculara tam destek: Her yerde sözcünüz olacağız

Grup toplantısındaki konuşmasının tamamını Akbelen'e ayıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eylemcilere destek olarak birlik mesajı verdi. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Benim size sözüm var. Sizin her yerde her ortamda sözcünüz olacağım. Sadece ben değil her CHP'li, sadece milletvekilleri de değil, il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları hepsi sözcünüz olacak."

"Oy verirseniz iki elimde yakanızda olacak"

Konuşmasının sonunda Meclis'te bugün yapılacak Akbelen görüşmelerine vurgu yapan Kılıçdaroğlu açık açık Akbelenlileri tehdit etti. Kılıçdaroğlu,
"Hayır diyene eğer oy verirseniz iki elim yakanızda olur."
dedi.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Akbelen
#CHP
#CHP Grup Toplantısı
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