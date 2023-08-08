Kılıçdaroğlu'ndan Akbelenlilere tehdit: Meclis'teki oylamaya 'hayır' diyenlere oy verirseniz iki elim yakanızda olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına davet ettiği Akbelen eylemcilerini tehdit etti.
Muğla'nın Milas ilçesindeki Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri bölgesinde bulunan Akbelen Ormanları'nda ağaç katliamı yapıldığını iddia eden eylemcilerin protestoları devam ederken bir grup eylemci bugün gerçekleşen CHP Grup Toplantısı'na katıldı.
Kılıçdaroğlu'ndan protestoculara tam destek: Her yerde sözcünüz olacağız
Grup toplantısındaki konuşmasının tamamını Akbelen'e ayıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eylemcilere destek olarak birlik mesajı verdi. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: