CHP'li Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde gizli isimlerle görüştüğünü ve videolarının olduğunu iddia etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl ABD'ye bir ziyaret düzenlemiş, 'şeffaflık' vurgusu yaptığı gezi sırasında, basın mensuplarını da atlatarak 8 saat ortadan kaybolmuştu. Kara yolu ile Pensilvanya'dan da geçtiği ortaya çıkan CHP lideri, kendisine yöneltilen eleştirileri,
"Hamburger yemeye gittik
" diyerek savuşturmuş ve bir sonraki İngiltere ziyaretinde hamburger yediği fotoğrafı paylaşarak kulak arkası etmişti.
CHP'li Mehmet Sevigen: Kılıçdaroğlu'nun kaseti var o yüzden görevini bırakamıyor
CHP'li Mehmet Sevigen: Kılıçdaroğlu'nun kaseti var o yüzden görevini bırakamıyor
Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, ABD'de 8 saat sırra kadem basan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süre zarfında 'birileriyle' görüştüğünü söyledi.
Görüşmelere dair kasetlerin de olduğunu belirten Sevigen,
"Kılıçdaroğlu 'bırakmak istesem de bırakamam' diyor. Kendisini orada tutan güçler var. Kayıp 8 saatte kimlerle görüştüğüne dair kaset gibi görüntülü belgeler var"
diye konuştu.
"Kemal Bey'in Türkiye gibi bir derdi yok"
"Kemal Bey'in Türkiye gibi bir derdi yok"
Sevigen, Haber Global TV canlı yayında yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Kemal Bey zaten biliyorsunuz bırakmak istesem de bırakamam diyor. Kemal Bey'i başka güçler var orada tutan. Bir haber geldi sizle paylaştım mı ben? Kemal Bey'in 8 saatinin olduğu dönemde kimlerle görüştüğüne dair kaset gibi görüntülü belgeler varmış. Ben hep derdim Kemal Bey bırakacaktı. Seçimler 2-3 sene sonra olsaydı bırakacaktı. Herkese ailesine Türkiye'ye CHP'sine günah. Kemal Bey'in Türkiye gibi derdi yok. Bu bakımdan Kemal Bey bırakamıyor."
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2 saat önce