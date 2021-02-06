Mehmetçiğin, 3 bin metrede eksi 30'da karla mücadelesi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 3 bin metre yükseklikteki geçici üs bölgesinde eksi 30 derecede kar fırtınası sırasında çekilen görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan video, Mehmetçiğin zorlu kış koşullarına rağmen teröre karşı verdiği mücadeleyi bir kez daha ortaya koydu. 3 bin metre yükseklikteki geçici üs bölgesinde eksi 30 derecede kar fırtınası sırasında çekilen görüntü, bölgedeki zor koşulları da gözler önüne serdi. "Eksi 30 derecede, 3 bin metre yükseklikteki geçici bir üs bölgemizde yaşam. Kar fırtınası sırasında çekilmiş olan fedakârlığın, kahramanlığın, cesaretin ve mücadelenin görüntüleri" notuyla paylaşılan videoda Mehmetçiğin diz seviyesini aşan karda üs bölgesini korumaya çalıştığı görüldü.

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Ayrıca videoda, Mehmetçiğin kar fırtınasından dolayı birbirlerini güçlükle görmelerine rağmen mevzileri kürekle açmaya çalıştığı ve yıkılan bacayı onardıkları anların görüntüleri de yer aldı.

Eksi 30 derecede, 3 bin metre yükseklikteki

geçici bir üs bölgemizde yaşam..



Kar fırtınası sırasında çekilmiş olan fedakârlığın, kahramanlığın, cesaretin ve mücadelenin görüntüleri.. 🇹🇷#MSB #TSK pic.twitter.com/R81lR8H8Qq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2021

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