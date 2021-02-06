Gündem Mehmetçiğin, 3 bin metrede eksi 30da karla mücadelesi
POLİTİKA

Mehmetçiğin, 3 bin metrede eksi 30'da karla mücadelesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin eksi 30 derecede ve 3 bin metre yükseklikteki geçici üs bölgesinde verdiği yaşam mücadelesini yansıtan görüntüleri paylaştı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 3 bin metre yükseklikteki geçici üs bölgesinde eksi 30 derecede kar fırtınası sırasında çekilen görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan video, Mehmetçiğin zorlu kış koşullarına rağmen teröre karşı verdiği mücadeleyi bir kez daha ortaya koydu. 3 bin metre yükseklikteki geçici üs bölgesinde eksi 30 derecede kar fırtınası sırasında çekilen görüntü, bölgedeki zor koşulları da gözler önüne serdi. "Eksi 30 derecede, 3 bin metre yükseklikteki geçici bir üs bölgemizde yaşam. Kar fırtınası sırasında çekilmiş olan fedakârlığın, kahramanlığın, cesaretin ve mücadelenin görüntüleri" notuyla paylaşılan videoda Mehmetçiğin diz seviyesini aşan karda üs bölgesini korumaya çalıştığı görüldü.

Ayrıca videoda, Mehmetçiğin kar fırtınasından dolayı birbirlerini güçlükle görmelerine rağmen mevzileri kürekle açmaya çalıştığı ve yıkılan bacayı onardıkları anların görüntüleri de yer aldı.

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Mehmetçik -30 derece soğukta destan yazıyor
Mehmetçik Türkiye-Irak- İran sınırının kesiştiği karlarla kaplı dağlarda sıfırın altında 30 derece soğukta terör mücadelesini sürdürüyor. Şemdinli'deki 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı Tekeli 2'nci Hudut Taburu'na bağlı Mirgesav Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçiğin çetin kış koşullarında mücadelesi kameralara böyle yansıdı. Mehmetçik, terör örgütü PKK'nın bölgede kış üslenmesine ve uyuşturucu ticaretine darbe vurdu. Sınırdan PKK'lı teröristlerin geçişine izin vermeyen 2807 rakımdaki Hudut Kartalları, sık sık hareketlilik yaşanan bölgeleri de ağır silahlarla ateş altın alıyor.


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