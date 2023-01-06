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MERSİN

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Mersin'de terör örgütü PKK/ KCK soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen sekiz kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

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Haber Merkezi DHA
Mersinde PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Koçbaşıyla kapıları kırılarak girilen evlerde hakkında yakalama kararı olan şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında örgütün gençlik yapılanmasına dahil olup, sokakları hareketlendirerek eylem hazırlığında oldukları öne sürülen A.G., C.A. ile H.Ö.; daha önce Suriye'de YPG içerisinde faaliyet yürüten H.D.; sosyal medya hesapları üzerinden propaganda yaparak sempatizan kazanmaya çalışan D.E., Y.İ., İ.B. ve F.U. tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için gece vakti operasyon düzenlendi.

Koçbaşıyla kapıları kırılarak girilen evlerde hakkında yakalama kararı olan şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Manisa'dan kahreden haber geldi: Baba ve oğlunun cansız bedenlerine 10 saat sonra ulaşıldı
FOTOĞRAF 18
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Olay Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 yaşındaki Batu Demir evlerinin karşısındaki arazide oynadığı sırada ayağının takılmasıyla yaklaşık 50 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
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Oğlu Batu’nun kuyuya düştüğünü gören baba Aytuğ Demir (35) oğlunu kurtarmak için ayakkabılarını çıkarıp kuyuya girdi.
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Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Salihli Belediyesine bağlı çok sayıda personel sevk edildi.
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60’a yakın personelin görev aldığı kurtarma çalışmasında ekipler tarafından kepçe ve dozer yardımıyla kuyunun yanına yaklaşık 20 metrelik çukur açıldı.
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Çukurun yan tarafından açılan tünelden baba Aytuğ Demir ile oğlu Batu Demir’e ulaşılmaya çalışıldı.
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Ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarılan baba ve oğlun cenazeleri ambulansa alınarak morga kaldırıldı. Bu sırada anne Yağmur Demir’in Yaşıyor mu? sözleri yürekleri dağladı.
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Olayı duyar duymaz bölgeye gelen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ile AFAD Müdürü Giray Kara ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Öte yandan yaşanan olayla ilgili site yöneticisi H.A. ve kaçak sondajı yapan V.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Manisa'dan kahreden haber geldi: Baba ve oğlunun cansız bedenlerine 10 saat sonra ulaşıldı
Manisa'nın Salihli ilçesindeki su kuyusuna düşen baba ve 2 yaşındaki oğlunun cansız bedenlerine 10 saat sonra ulaşıldı. Öte yandan yaşanan olayla ilgili de 2 kişi gözaltına alındı.


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