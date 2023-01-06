Dünya PKKdan camilere tehdit
ORTADOĞU

PKK'dan camilere tehdit

PKK'nın sözde “Dinler ve İnanç İşleri Başkanlığı”, Suriye'nin kuzeydoğusundaki cami vaizleri hakkında yeni bir genelge yayınladı. Dini meclis ve kurum başkanlarından, Suriye'nin kuzeydoğusundaki camilerde görev yapan tüm vaizlerin haftalık vaazlarının ses kayıtlarını göndermesi istendi. Yerel kaynaklar, kararın camilerdeki vaizlerin PKK'yı eleştirmemeleri, cihat ve diğer konulara değinmemeleri için alındığına dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PKKdan camilere tehdit
PKK'nın sözde “Dinler ve İnanç İşleri Başkanlığı”, Suriye'nin kuzeydoğusundaki cami vaizleri hakkında yeni bir genelge yayınladı.

Terör örgütü PKK şimdi de camilere el uzattı. PKK'nın sözde “Dinler ve İnanç İşleri Başkanlığı”, Suriye'nin kuzeydoğusundaki cami vaizleri hakkında yeni bir genelge yayınladı. Dini meclis ve kurum başkanlarından, Suriye'nin kuzeydoğusundaki camilerde görev yapan tüm vaizlerin haftalık vaazlarının ses kayıtlarını göndermesi istendi. Genelgede vaizin ve caminin adı olan ses kayıtlarının aylık olarak sözde din kuruluşu Demokratik İslam Kongresi'ne teslim edilmesinin zorunlu olduğu, bu karara uymayanlardan hesap sorulacağı tehdidi savruldu. Yeni karar Deyrizor'un bazı bölgeleri ile Rakka, Haseke ve Münbiç'in tamamında dini kurumlara dağıtıldı.

VAİZLERE BASKI

Yerel kaynaklar, kararın camilerdeki vaizlerin PKK'yı eleştirmemeleri, cihat ve diğer konulara değinmemeleri için alındığına dikkat çekti. Daha önce bölgede hutbelerin birleştirilmesi kararı alındığını ancak kimsenin bunu uygulamadığı belirtilirken, PKK'nın bu genelgesi Suriyeliler arasında da tartışmalara yol açtı. Uygulamayı rejimin camilere istihbarat görevlisi gönderip cuma hutbesine katılma ve ilgili makamlara rapor yazma yöntemine benzeten aktivistler, şu görüşte birleşti: “Özerk yönetim bu genelgeyle camilerde vaizlere dilediği gibi hutbe okutmayı amaçlıyor. Ancak rejimden bir adım öte gittiler. Ses kayıtlarını isteyerek baskı uyguluyorlar.”

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