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Fethi Sekin anıldı: 100 yıl sonra da hatırlanacak

PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne düzenlediği saldırıda şehit düşen polis Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can, şehadetlerinin 6'ncı yılında dualarla anıldı. Şehidin kız kardeşi, “Seyit Onbaşı 100 yıl sonra hâlâ biliniyorsa, Fethi Ağabeyim de 100 yıl sonra öyle anılacak” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fethi Sekin anıldı: 100 yıl sonra da hatırlanacak
Teröristlerle mermisi bitene kadar çatışıp şehit olan Fethi Sekin'in Elazığ Baskil'deki kabrine dün ziyaretçi akını yaşandı

Terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne düzenlediği saldırıda şehit düşen polis Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can, şehadetlerinin 6'ncı yılında dualarla anılıyor. Sekin ve Can için İzmir Adliyesi ve kabirleri başında tören düzenlendi. Teröristlerle mermisi bitene kadar çatışıp şehit olan Fethi Sekin'in Elazığ Baskil'deki kabrine dün ziyaretçi akını yaşandı. Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildikten sonra anma programı Şehit Polis Fethi Sekin Külliyesi’nde devam etti. Burada da Fethi Sekin anısına hazırlanan belgesel izletildi.

Şehit Fethi Sekin, adliye saldırısında teröristlere göğsünü siper edip büyük bir faciayı önlemişti.
Şehit Fethi Sekin, adliye saldırısında teröristlere göğsünü siper edip büyük bir faciayı önlemişti.

ACIMIZ DA BÜYÜK ONURUMUZ DA

Ağabeyi ile gurur duyduğunu söyleyen Fikriye Sekin, “Dünyada hepimiz geçiciyiz, bir gün ahirete intikal edeceğiz. Bazı insanlar için o gün düğün günüdür. Fethi milleti için canını feda etti. Acımız çok büyük, 3 çocuğu yetim kaldı. 100 yıl önce Seyit Onbaşı ne ise ve 100 yıl sonra hala biliyorsak, 100 yıl sonra da Fethi ağabeyim inşallah o şekilde anılacak” dedi. Sekin’in dayısı Hikmet Kürüm ise “Allah ve Peygamber sevgisinden sonra üçüncü sırada bizim için vatan sevgisi geliyor. Tabii ki acımız büyük ama onurumuz da büyük” diye konuştu.

BU MÜCADELELER UNUTULMAZ

  • Vali Ömer Toraman da yaptığı konuşmada, Sekin'in atalarımızdan devraldığı mirasın hakkını vererek teröristlere göğsünü süper ettiğini vurguladı: “Allah razı olsun, mekanı cennet olsun. Bizim şehitlerimize karşı vazifemiz, onların bu fedakarlıklarını anlayabilmek. Bu mücadeleler unutulmaz. Bunu tarih kaydediyor. Gelecek nesiller de bu büyük kahramanların fedakarlıklarını öğrenerek aynı sorumlulukları taşıyacak.”

Konuşmaların ardından Baskil'de şehit Fethi Sekin anısına düzenlenen okullar arası resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Adliyede ilk günkü acı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 yıl önceki saldırıda şehit düşen Fethi Sekin ve Musa Can için mesaj yayınladı. İzmir Adliyesi'nde de dün saldırının yaşandığı ilk günkü acı hakimdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı şehitler için adliyede tören düzenledi. Anma programında şehitlerin eşleri Rabia Sekin ile Mecburiye Can gözyaşlarına hakim olamadı. Duaların ardından programa katılanlar Sekin'in anıtı ve şehit olduğu yere karanfil bıraktı.

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