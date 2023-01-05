Kahraman polis memuru Fethi Sekin'in şehadetinin üzerinden 6 yıl geçti

İzmir Adalet Sarayı'nın C Blok girişinde PKK'lı teröristlerce 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda örgüt mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve saldırıda kurşunların isabet etmesi sonucu şehit olan adliye çalışanı Musa Can unutulmuyor.

Adliye önünde motosikletli trafik polisi olarak görev yaparken canı pahasına teröristlerin hain planını gerçekleştirmesini engelleyen ve tüm Türkiye'nin kahramanı olan Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can, şehadetlerinin 6. yılında yad ediliyor.

Polis Fethi Sekin, 1973'te Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde doğdu. Lise eğitimi sonrası girdiği Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulundan 1995 yılında mezun olan Sekin'in ilk görev yeri Kilis oldu. Bingöl'e 1999'da tayini çıkan Sekin, kentte üç yıl görev yaptıktan sonra 2002'de İzmir'de görevlendirildi. Fethi Sekin, büyük bir kahramanlık gösterdiği İzmir'de yaklaşık 9 yıl Motosikletli Şahinler Timi'nde çalıştı.

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Evli ve 3 çocuk babası Sekin, İzmir Adliyesi'nde titizlikle yaptığı mesleğinde her sabah önce telsizden sabah trafiğini takip ediyordu.

Şehadet günü

Saldırı planlayan PKK'lı iki terörist, bomba ve silah yüklü otomobille 5 Ocak 2017'de saat 16.00 civarında İzmir Adliyesi önüne geldi. Sürücü koltuğundaki terörist, aracın direksiyonunu kırıp otomobiliyle İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bulunan polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik'e çarptı. Planları dahilinde olmadığı anlaşılan bu olayla panikleyen teröristler, eylemi gerçekleştirmek için bomba yüklü araçtan inip yaya olarak uzaklaştı.

Tereddüt etmeden teröristlerle çatıştı

Caddenin karşısına geçen teröristler, bomba yüklü otomobili patlattı. Patlama sesi üzerine bölgede görevli polis memuru Fethi Sekin, tereddüt etmeden teröristlerle çatıştı.

Teröristlerden birini etkisiz hale getiren Sekin, diğer teröristin bir aracın arkasından AK-47 (Kalaşnikof) silahla açtığı ateş sonucu vurularak şehit oldu.

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Fethi Sekin'i şehit eden terörist de polis tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerde 2 AK-47, RPG-7 roketatar, TNT, 8 roketatar mühimmatı, el bombaları bulunduğu tespit edildi.





Kahramanlığın sembol ismi olan Fethi Sekin, 7 Ocak 2017'de memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde son yolculuğuna uğurlandı.





İsmi ölümsüzleşti

Hain saldırının ardından adliyeye gelen İzmirliler, Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik mesajı verdi. Adliye önünde saldırı ve çatışmanın yaşandığı İslam Kerimov Caddesi'nin ismi, Şehit Polis Fethi Sekin olarak değiştirildi.

Yurt genelinde birçok yere şehit polisin adı verildi, böylece Fethi Sekin ismi ölümsüzleştirildi. Türkiye çapında birçok spor organizasyonu Fethi Sekin anısına yapıldı.

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Memleketi Elazığ'daki şehir hastanesine ve İzmir'deki bir okula adı verilen Sekin'in ismi, cadde-sokaklardan parklara, okullardan kütüphanelere kadar birçok yerde yaşatılıyor.

Bombayı getiren sanık yargılanıyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında saldırıdan yaklaşık 6 ay önce patlayıcı, bomba ve mermileri Mardin'den İzmir'e otobüsle getirip örgüt mensuplarına teslim ettiği iddiasıyla yakalanan Suriyeli Delil Hıso, 12 Ekim 2021'de İzmir'de tutuklandı.

Sanık Hıso'nun yargılaması devam ediyor.





Fikriye Sekin

Şehidin kardeşi Fikriye Sekin: Hüzün hiç eksilmedi

Kahramanca şehit düşen Fethi Sekin’in kız kardeşi Fikriye Sekin de ağabeyinin şehadetinin 6’ncı seneidevriyesinde açıklamalarda bulundu. Ağabeyi ile her zaman gurur duyduklarını belirten Sekin, yakın zamanda babaları Mehmet Zeki Sekin’i de kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını kaydetti. 6 yıl geçmesine rağmen hüzünlerinin arttığını dile getiren Fikriye Sekin, devletin hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmayarak yanlarında olduğunu belirtti. Kahraman şehit ağabeyi ve babası ile ilgili anılarını da paylaşan Fikriye Sekin, Fethi Sekin’in çok merhametli, babasının ise kendisi için değerli olduğunu ifade etti.

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Kahraman şehit polis Fethi Sekin’e ait giydiği sivil son kıyafetler görüntülendi.

' Ya istiklal ya ölüm: Bizim için ortası yok'





Altı yıl geçmesine rağmen hüzünlerinin devam ettiğini belirten Fikriye Sekin, “Hiç eksilmedi hatta artarak devam ediyor. Bu öyle bir hüzün ki beraberinde çok fazla gururu getiriyor. Gururu getirmesinin en büyük sebebi zaten vatan millet aşkıyla şehit olması. Gerçekten ülke olarak biliyoruz ki Allah ve peygamber sevgisinden sonra üçüncü sırada bizim için vatan sevgisi geliyor. Biz hiçbir zaman dünya üzerindeki başka devletlere benzemiyoruz. Çok şükür ki bu vatanın evladıyım. Ne dünyalık çıkarı için vatanımızı satarız ne de bırakıp kaçıp başka yere gideriz. Ya istiklal ya ölüm. Bizim için ortası yok. 6 yıl içerisinde devletim Fethi ağabeyime yeterli değeri veriyor. Devlet olarak bunu bize çok fazla hissettiriyorlar, sürekli yanımızdalar” şeklinde konuştu.

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OYNAT 01:00 "Şehit olmasaydı kardeşine kız isteyecekti" İzmir'in kahraman şehidi Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, küçük oğlu için kız istemeye gitmeyi planladıklarını ancak oğlu Fethi Sekin'in şehit olduğunu söyledi.İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında, Kaleşnikoflu iki teröristin ölü ele geçirilmesi sırasında tabancasıyla girdiği çatışmada kahramanca şehit olarak yüzlerce canı da kurtaran 3 çocuk babası 44 yaşındaki Fethi Sekin'i, babası Mehmet Zeki Sekin anlattı. Oğlunun şehit olduğu sırada İzmir'de ameliyatta bulunan baba Sekin, hastaneden taburcu olur olmaz, Elazığ'a gelerek Baskil ilçesi Doğancık köyündeki şehit oğlu ve eşinin mezarını ziyaret edip, dua etti.



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'Fethi ağabeyimin ilk şehit haberi geldiğinde hastanedeydi'





Yakın zamanda kaybettiği babası Mehmet Zeki Sekin hakkında da konuşan Fikriye Sekin, “Benim için babam olmazsa olmazlarımdan. Babam benim için çok değerliydi. Çocukluğumdan beri hep babacıydım. Babamın çok değerli olmasından yola çıkıyorum ki Fethi ağabeyim de çok şey kaptı. 15 Temmuzdan sonraki sabah babamın annemle şöyle bir diyaloğuna şahit oldum. Anneme diyor ki, ‘Benim çocuklarımdan biri bu darbeye girmişse alıp hapse atsınlar’ yani canı, kanı olan bir evladını vatan için istediği zaman hapse atabilirler düşüncesiyle düşünen bir babaydı. Fethi ağabeyimin ilk şehit haberi geldiğinde hastanedeydi, haberlerden duymuş ve o ara yıkılmış. Ben babamın hep ‘vatan sağ olsun’ sözünü duymuş bir insandım. Babamın vefatı ile Fethi ağabeyimin şehit olması arasında 6 yıl var. O 6 yıl boyunca babam o kadar çok videoya, görüntülerine baktı ki, bazen babama delirebilir mi diye dahi düşümdüm. Rabbim, babamın mekanın cennet etsin ve inşallah Fethi ağabeyim kendisini karşılamıştır” diye konuştu.

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Fethi Sekin: Ben babamın hep ‘vatan sağ olsun’ sözünü duymuş bir insandım.

'O bizim ikinci babamızdı'





Fethi Sekin’in birçok kıyafetini müze ve derneklere verdiklerini dile getiren Fikriye Sekin, “Elimizde son birkaç parça kıyafeti kaldı. Onları da istiyorlar, bunları da değer bilecek yerlere vereceğiz. Bütün şehitlerin özellikleri aynı. Fethi ağabeyim eşittir merhamet. Bunun yanında çok aşırı titiz bir insandı. Temizliği ve merhameti ön planda olan bir insandı. Belki yaş olarak çok büyük değildi ama evin ilk erkek çocuğu olduğu için sorumluluk almış olduğu için erken yaşta olgunlaşan insandı. İlk polis okuluna gittiğinde sadece ablam çalışıyordu. O gönderdiği fotoğrafta da öğüt veriyor. İşte babayı, anneyi üzmeyin diyor. Babacan bir tavrı da vardı. Ağabeyimiz gibi değil de o bizim ikinci babamızdı. İlk günkü acı artarak devam etti, sönmedi ve azalmadı” dedi.

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GÜNDEM Şehit Fethi Sekin'in eşi: Tüm ihtiyaçlarımız devletimiz tarafından eksiksiz karşılanıyor





GÜNDEM Şehit polis Fethi Sekin’in babasına otomobil hediye edildi

OYNAT 00:32 Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde meydana gelen terör saldırısında teröristlerle kahramanca çatışarak şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, adliyenin yanındaki kafe çalışanları, şehit polisin kulübesinde gizlice bekleyerek Sekin'i korkutmaya çalışıyor, Sekin ise o anlara gülerek karşılık veriyor. BiP'te paylaş

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