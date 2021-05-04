​Meteorolojiden 17 ile kuvvetli yağış uyarısı! Trabzon, Sivas, Rize, Muş, Erzurum hava durumu Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Sivas çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi 04 Mayıs 2021, 13:58 Son Güncelleme: 04 Mayıs 2021, 14:11 Yeni Şafak