Meteorolojiden bazı illere yerel yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden yapılan hava durumu açıklamasında, "Bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Sivas çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağısı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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Meteorolojik Uyarı!
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Meteorolojik Uyarı!