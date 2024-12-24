Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerinde, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.
Kuzey Ege'de fırtına
Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın akşam saatlerinde kuzey, perşembe öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, perşembe akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cumartesi gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Doğu Akdeniz'de ise yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, perşembe öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.