Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan

ne göre, Doğu Akdeniz'de bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışın yarın sabah saatlerine kadar Mersin'in doğusu ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olacağı değerlendiriliyor.