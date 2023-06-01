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Yurdun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre, yurdun batı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor. Son hava durumu tahminlerine göre, Ege Bölgesi, Eskişehir, Ankara, Antalya'nın batı kesimleri ile Burdur'da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

18:00 . 1/06/2023 Perşembe
AA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun batı kesimlerinde yarın beklenen yağışların, Ege Bölgesi, Eskişehir, Ankara, Antalya'nın batı kesimleri ile Burdur'da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

12 ile sarı kodlu uyarı

Öte yandan, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak'a sarı kodlu uyarı yapıldı.



#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Hava durumu
#Sağanak
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