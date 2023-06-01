Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun batı kesimlerinde yarın beklenen yağışların, Ege Bölgesi, Eskişehir, Ankara, Antalya'nın batı kesimleri ile Burdur'da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.