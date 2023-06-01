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Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

Ankara Valiliği, yarından itibaren kent genelinde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

17:28 . 1/06/2023 Thursday
DHA
Ankara'da son olarak 30 Haziran günü aşırı sağanak sonrası yollar göle dönmüştü.

Ankara'da son olarak 30 Haziran günü aşırı sağanak sonrası yollar göle dönmüştü.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; yurdun batı kesimlerinde 2 Haziran 2023 Cuma günü görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.




#Ankara
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#yağış
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