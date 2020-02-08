Gündem Meteorolojiden yoğun kar, kuvvetli rüzgar, çığ ve buzlanma uyarısı
İSTANBUL

Meteorolojiden yoğun kar, kuvvetli rüzgar, çığ ve buzlanma uyarısı! İstanbul, Ankara hava durumu

Meteorolojiden yoğun kar, kuvvetli rüzgar, çığ ve buzlanma uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya ve Ordu çevrelerinde bugün kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Sakarya ve Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Çığ, don, buzlanma uyarısı

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.


  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı eksi 2
  • İstanbul: Çok bulutlu ve kar yağışlı 3
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 6
  • Adana: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 9
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 11
  • Samsun: Çok bulutlu ve kar yağışlı 3
  • Trabzon: Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı 3
  • Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı eksi 3
  • Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu 6

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İstanbul'da muhteşem kar manzaraları
FOTOĞRAF 27
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İstanbul'da kar yağışı, sabah saatlerinde etkili oldu.
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