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POLİTİKA

MHP’den Erdem tepkisi: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirkete atandı

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, eski CHP milletvekili Eren Erdem’in İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir şirkete atanmasına tepki gösterdi. Şahin “Bu yaşananlara vatansever ve milli hassasiyetlere önem veren İzmirliler tepki koyacaktır.” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Veysel Şahin
Veysel Şahin

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, eski CHP milletvekili Eren Erdem’in İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Özel Eğitim ve Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nde (ÜNİBEL) yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildiğini belirterek “Bu yaşananlara vatansever ve milli hassasiyetlere önem veren İzmirliler tepki koyacaktır.” dedi.

Eren Erdem

FETÖ’DEN 4 YIL 2 AY HAPİS YEDİ

Şahin, yaptığı açıklamada, önceki gün KHK ile ihraç edilen ve HDP’ye yakınlığıyla bilinen üç akademisyenin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bir şirketinde görevlendirildiğini, dün de FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla kapatılan Karşı gazetesine yönelik davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski CHP milletvekili Eren Erdem’in başka bir belediye şirketine atandığını öğrendiklerini ifade etti. “Bu atamalar, yerel seçim öncesi zillet ittifakının İstanbul’u CHP’ye, Ankara’yı İYİ Parti’ye, İzmir’i de HDP’ye tahsis ettiği gerçeğini göstermektedir” diyen Şahin, bu atamaların devam edeceğini düşündüklerini belirtti.

  • İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e tepki gösteren Şahin, şunları kaydetti: “Milli değerler ve hassasiyetlere önem veren CHP’li seçmenlerin bu hadiseye tepki göstermesini bekliyoruz. Biz İzmir’de bu duruma müsaade etmeyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi, Soyer’in babasının çiftliği değil. Zillet ittifakı FETÖ, PKK, HDP, İYİ Parti ve CHP birlikteliğinden oluşuyor. Bu yapılan atamalar sürpriz değil. Bu görevlendirmeler zillet ittifakına uygun bir durum. Bu yaşananlara vatansever ve milli hassasiyetlere önem veren İzmirliler tepki koyacaktır.”

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