Milas’ta orman yangını başladı: Hava ve karadan çok sayıda ekip sevk edildi

Muğla'nın Karapınar mevkiindeki yangına havadan 6 helikopter, 2 uçak, karadan ise 12 arazöz, 8 su ikmal aracı, 2 dozer müdahale ediliyor. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar, ekiplere zor anlar yaşatıyor.
Muğla'nın Karapınar mevkiindeki yangına havadan 6 helikopter, 2 uçak, karadan ise 12 arazöz, 8 su ikmal aracı, 2 dozer müdahale ediliyor. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar, ekiplere zor anlar yaşatıyor.
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