Milas’ta orman yangını başladı: Hava ve karadan çok sayıda ekip sevk edildi

Spor

Ahmet Nur Çebi'den PAOK çıkışı: "Bize bir şey olursa hallederler"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, PAOK ile oynanacak karşılaşma öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Divan Kurulu'nda konuşan Çebi, "Biz efendi gibi gider maçımızı oynarız, korkutularak üzerimize bir baskı kurulmak isteniyor. Biz Beşiktaş'ız, cesuruz. Biz 11 kişi gider görevimizi yaparız. Bize de bir şey olursa arkamızda daha çok var. Hallederler" ifadelerini kullandı.