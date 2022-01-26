Gündem Nafaka zaten süreli Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorunların uygulamadan kaynaklandığını açıkladı
İSTANBUL

Nafaka zaten süreli: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorunların uygulamadan kaynaklandığını açıkladı

Çeşitli mağduriyetlere yol açan “süresiz nafaka” ile ilgili yasal çalışmalar devam ediyor. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mevcut kanunda nafakanın süresiz olmadığını ve sorunların uygulamadan kaynaklandığını ifade ediyor. Bakanlık yetkililerine göre yasaya “Mahkeme nafakayı süreli ya da süresiz takdir edebilir” hükmünü eklemek yeterli olacak.


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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Nafaka zaten süreli: ​Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorunların uygulamadan kaynaklandığını açıkladı ​
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Süresiz nafakayı sona erdirecek düzenlemeyle ilgili çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Diyanet İşleri Başkanı’nın konuyla ilgili bir araya geldiği medyaya yansımıştı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Medeni Kanunu’ndaki mevcut hükümlerde nafakanın zaten süresiz olmadığını ve sorunların uygulamadan kaynaklandığını belirtti.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 175. Maddesi’nde, “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz” deniliyor.

MAHKEMENİN TAKDİR HAKKI VAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerine göre, bu maddeye göre nafaka süresiz talep edilebilir ancak hakimin bu talebi süresiz olarak hükme bağlama zorunluluğu yok.

Takdirin hakimlerin inisiyatifinde olduğu mevcut kanuna göre çok açık. Ancak hakimler, mevcut düzende dosya yükünün fazla olması gibi çeşitli sebeplere dayanarak nafakanın süresi hakkında sanki takdir hakları bulunmuyormuş gibi karar veriyor. Bu kararlar da bazı vakalarda mağduriyetlere sebep olabiliyor.

HER EVLİLİĞİN ŞARTLARI AYRI

Bakanlık, nafakayı düzenleyen yeni bir sistem kurgulamak yerine hakimlerin takdir yetkilerini daha rahat kullanabilmeleri için ilgili yasaya “Hakim nafakayı süreli ya da süresiz takdir edebilir” hükmünü eklemenin yeterli olacağını belirtiyor.

Bakanlık yetkilileri, “Her evliliğin kendi içinde farklı şartları var. Nafaka davalarında hakimlerin takdir hakkını ortadan kaldıracak genel geçer bir sistem adil değil. Dava dosyasının şartlarına göre hakimlerin hüküm vermesi daha sağlıklı. Aksi halde yeni ve çok daha büyük mağduriyetler ortaya çıkabilir” diyor.

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