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Narin Güran cinayetinde iddianame kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu

Narin Güran cinayetinde iddianame kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu

15:0623/10/2024, Wednesday
G: 23/10/2024, Wednesday
AA
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Narin cinayeti soruşturmasında ilk duruşma tarihi belli oldu.
Narin cinayeti soruşturmasında ilk duruşma tarihi belli oldu.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan
Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Narin cinayetinde dört kişiye müebbet talebi: Anne ve ağabeyi de var

Sekiz yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu şüpheliler amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianamede, dört şüphelinin "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Öte yandan iddianamede, Narin'in kuzeni olan Muhammed Kaya'nın "Suriyelilerin kaldığı çadırların yakınında kırmızı renkli bir çocuk terliği bulduğunu ancak kolluk birimlerine haber vermeyi unuttuğu" şeklinde beyanda bulunduğu ve soruşturmayı Suriyeli kişilere yönlendirmeye çalıştığı da belirtildi.

Narin cinayetinde dört kişiye müebbet talebi: Anne ve ağabeyi de var

Sekiz yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu şüpheliler amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianamede, dört şüphelinin "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Öte yandan iddianamede, Narin'in kuzeni olan Muhammed Kaya'nın "Suriyelilerin kaldığı çadırların yakınında kırmızı renkli bir çocuk terliği bulduğunu ancak kolluk birimlerine haber vermeyi unuttuğu" şeklinde beyanda bulunduğu ve soruşturmayı Suriyeli kişilere yönlendirmeye çalıştığı da belirtildi.


#Narin Güran
#Enes Güran
#Nevzat Bahtiyar

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