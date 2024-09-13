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Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili soruşturmada 8 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

06:47 - 13/09/2024 Friday
Güncelleme: 07:06 - 13/09/2024 Friday
DHA
Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme.
Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme.

Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada adliyedeki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden anne Yüksel Güran (44) ve ağabeyi Enes Güran'ın (18), amcası Fuat Güran (42), kuzeni Muhammed Kaya, yengesi Maşallah Güran (46) ile kızı Birsen Güran, (19), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, tutuklu amca Salim Güran'ın işçileri Mehmet Selim Atasoy (40) tutuklandı. 15 yaşından küçük olan diğer işçisi R.A. ise 15 yaşını doldurmadığı gerekçesiyle adli kontrolle serbest bırakıldı.

NARİN'İN KATLEDİLMESİ OLAYINDA TUTUKLU SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Narin Güran'ın katledilmesi olayıyla ilgili sürdürülen soruşturmada 2 Eylül'de gözaltına alınan amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan komşusu Nevzat Bahtiyar, 11 Eylül'de tutuklanmıştı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

#Diyarbakır
#Narin Güran
#Soruşturma
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