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NATO Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki NATO Zirvesi'nin ikinci gününde gerçekleştirilen oturumların ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

Büşra Soyal
01:11 - 12/07/2024 Cuma
Güncelleme: 01:20 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.

ABD'nin başkenti Vaşington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ikinci gününde de devam etti.

Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen iki oturumun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Zirve programımızı tamamladık. İttifakımızın 75. yılında tarihi bir zirveyi daha başarıyla neticelendirdik. Başkan Biden ve ABD makamlarına ev sahiplikleri için müteşekkiriz. Rusya Ukrayna savaşında uluslararası hukuktan yana bir duruş sergiliyoruz. Yeni somut adımlar üzerinde mutabık kaldık. NATO'nun Ukrayna'ya eğitim girişimini onayladık. Kiev'e NATO kıdemli temsilcisi atanmasını kararlaştırdık. Türkiye bu savaşın sona ermesine yönelik gayretlerini ilk günden bu yana devam ettirmektedir. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Bu değerlendirmelerimi zirve boyunca paylaştım.

Krizlerin derinleştiği ve gerginliklerin arttığı bir dönemdeyiz. Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirdiğini vurguladım. İttifaka en fazla katkı sağlayan ülkelerden biriyiz.

İsrail Gazze'de hiçbir sınır tanımıyor. İsrail güvenlik konseyi kararlarını ısrarla uygulamıyor.

Ayrıntılar geliyor...


#Recep Tayyip Erdoğan
#NATO
#ABD
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