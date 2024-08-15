Sosyal medyada yaptığı provokatif paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren, geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaştığı için hüküm giyen Twitch yayıncısı İbrahim Haskoloğlu, yeni bir skandalla gündeme geldi.
Besleme Haskoloğlu'ndan Nedim Şener'e operasyon
Gazeteci Nedim Şener, Haskoloğlu tarafından kendisine iletilen ve Milli İstihbarat Teşkilatını hedef alan mesajları ifşa etti.
Şener, benzer mesajlar alabilecekleri konusunda meslektaşlarını da uyardı.
Yaşananların ardından Haskoloğlu'nun hakaretler savurarak Şener'i engellediği görüldü.