Nişanlısı yaralandı genç kız hayatını kaybetti: Ölümlerine yol açan sürücü teslim oldu

Kaza, 7 Mart'ta Aksaray-Ankara karayolunun 15. kilometresi Aksaray istikametinde yaşanmış, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden M.D. idaresindeki 66 DC 611 plakalı Skoda marka otomobil, Aksaray'a 15 kilometre kala önünde seyreden S.Ş. (23) yönetimindeki 14 BG 661 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan ve düğün hazırlığı yapan Medine Şahin (20) olay yerinde hayatını kaybederken, genç kızın nişanlısı olan sürücü S.Ş. ve araçta bulunan A.Ş. (20) olmak üzere 2 kişi yaralanmıştı.