Eşini döverek ölümüne neden olan kocaya 16 yıl hapis verildi: Aile avukatı kararı kabul etmedi

Enes Suna'nın Tekirdağ 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına bugün 5'nci duruşma ile devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Enis Suna, Buse Ateş Suna'nın annesi Ayşe, babası Yaşar Ateş ile taraf avukatları katıldı. Son sözleri sorulan tutuklu sanık Enis Suna, "Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum, ben eşimle severek evlendim. Babası bizi sürekli boşatmaya çalışıyordu. Ben eşimi dövmedim, Olay gecesi de babası eşimi aradı, sonrasında eşim evi terk etti" dedi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Buse Ateş Suna'nın ailesinin avukatı Onur Tatar, "İlimizde işlenen ve maktul Buse Ateş'in ölümü ile neticelenen cinayet davasının karar duruşmasındaydık. Yapılan yargılama ve toplanan deliller neticesinde sanığın eşini kasten öldürme sebebiyle Cumhuriyet Savcılığı'nın mütalaasına ve bizim taleplerimize uygun olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmiş olmamıza rağmen, sayın mahkemece Türk Ceza kanunun 87'inci maddesinden neticesi sebebi ile yaralamanın ölüme dönüşmesi neticesinde kastı aşan öldürme fiilinden 16 yıl hapis cezası verildi sanığa. Tabi ki biz verilen hükümden memnun değiliz. Son derece üzgünüz, elbette üst mahkemeye bu hükmü taşıyacağız. Biz sanığın eyleminin kasten eşini öldürme eylemi olduğunu düşünüyoruz. Gerekli hukuki yollara başvuracağız" dedi.