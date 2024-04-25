Okul öncesi eğitimde yeni bir marka doğuyor: Doğa Mini

Türkiye’nin marka bilinirliliği en yüksek eğitim kurumu olan Doğa Koleji ile profesyonel iş birliği kapsamında; var olan akademik programlarına yenilerini eklemek, Doğa Koleji kampüslerinde yer alan atölye ve ilkokula hazırlık etkinliklerinden program dahilinde yararlanmak ve marka gücüne güç katmak isteyen eğitim yatırımcılarıyla 25 Nisan’da bir araya geldi. Kahvaltı ikramıyla başlayan lansman programı, DOĞA MİNİ tanıtımları ve atölye etkinlikleriyle devam etti. Lansmana Doğa Koleji yöneticileri, Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu, İstanbul Bilgi Üniversitesi yöneticileri ve basın mensupları katıldı. DOĞA MİNİ Anaokulu, Doğa Koleji akademik koordinatörlerinin ve İstanbul Bilgi Üniversitesinin katkılarıyla ürettiği özgün program ve etkinliklerini yüzlerce anaokulunda binlerce çocuk ile buluşturmayı hedefliyor. Lisanslı anaokulu olarak Doğa’nın marka gücüne ortak olmanın yanı sıra eğitim programı ve materyali iş birliği de mevcut. DOĞA MİNİ’nin özgün akademik ayrıcalıklar arasında çok çok yönlü İngilizce eğitim programı, düşünmenin doğası, ekoloji, deneylerle bilim atölyesi gibi çeşitli Doğa'ya özgü içerik ve materyallerden oluşan MEB onaylı programlar mevcut. Bu programlar, çocukların gelişimine katkıda bulunmak ve öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek için eğitim yatırımcılarına önemli bir fırsatlar sunuyor.





“100. YILDA EN DEĞERLİ YATIRIM ÇOCUKLARIMZIA YAPILANDIR.”

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, Cumhuriyet’in 100. yılda en değerli yatırımın çocuklarımıza yapılacağını belirterek “Bugün eğitimdeki 2 dev markamız Doğa Koleji ve İstanbul Bilgi Üniversitesi iş birliğiyle inovatif, modern ve teknolojik bir eğitim ekolünün doğumuna şahit oluyoruz. DOĞA MİNİ, Doğa ailemize hoş geldi. ” dedi.

Doğa Kolejinin güçlü köklerine ve 22 yıldır üstlendiği lokomotif görevine de dikkat çeken Mehmet Can, “Doğa’nın eğitime yön veren gücü ve etkisi muazzam. 36 ilde 100’den fazla kampüste her yaştan 70 bine yakın öğrenci bu gücün birer temsilcisi. Hemen belirtmek gerekir ki sektöre yaptığımız akademik katkı ve sağladığımız istihdam da cabası…” dedi.

Can, “Okul öncesinde sağlam atılan temeller ileride insanlığa, ülkemize, cumhuriyetimize büyük katkılar sağlayacak, geleceğimizin de temelleri olacaktır. Doğa’da araştırmaya dayalı, çocuğun çok yönlü gelişimini temel alarak fen bilimleri, matematik, düşünce yeteneği, sosyal bilimler, yabancı dil ve performans modüllerinden oluşan bir program uygulanıyor. DOĞA MİNİ markamızla bu sürdürülebilir, yenilikçi okul öncesi eğitim modelimizi lisanslı butik anaokullarımızla paylaşıyor, Doğa’nın gücüne güç katıyoruz.” diyerek devam etti. Mehmet Can konuşmasının sonunda katılımcılara, Doğa Mini yöneticilerine ve okul kurucularına teşekkür etti.









“DOĞA MİNİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE İNOVASYONUN ÖNCÜLERİNDEN BİRİ OLACAK.”

Markanın doğumunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile örtüştüren Doğa Koleji Lisanslı Okullardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arzu Aydın, cumhuriyeti yaşatacak ve yüceltecek bireylerin mutlu çocukluktan, çağdaş ve yenilikçi eğitimden yetişeceğine dikkat çekti. Aydın ayrıca Türkiye’de okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekmeyi, okullaşma oranının artmasına katkı sağlamayı, okul öncesi dönemde eğitim niteliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek “DOĞA MİNİ okul öncesi eğitimde inovasyonun öncülerinden biri olacak.” dedi.





DOĞA MİNİ

Doğa Kolejinin 22 yıllık tecrübesi, “Mutlu Çocuk Öğrenir” mottosu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi desteğiyle 3-6 yaş grubu çocuklarının gelişim özelliklerine ve bireysel ihtiyaçlarına uygun, zengin içerik, çevre ve teknolojik imkanlar sunan DOĞA MİNİ, öğrencilerin bedensel, bilişsel, sosyal duygusal, kültürel gelişimlerini destekliyor, onları toplumsal ve evrensel değerlerle donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlıyor. Uygulama kapsamında anaokullarında DOĞA MİNİ eğitim ve öğretim programlarının tamamının uygulanması ile operasyonel işlerinin yönetimine ve yürütülmesine lisans ilişkin desteği kapsadığı gibi sadece eğitim programları iş birliğini de kapsayabiliyor.



