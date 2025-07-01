Ömer Çelik'ten Leman Dergisi'ndeki skandal karikatüre tepki: Ortaya çıkacak tepkiler hesap edilmemiş olamaz

Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenliyor. Çelik, Leman adlı sözde derginin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i hedef alan skandal karikatürü hakkında "Ortaya çıkacak tepkilerin hesap edilmemiş olduğunu düşünmüyoruz. Bize göre İslam düşmanlığı yapan bir nefret suçudur bu" açıklamasında bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi’nde gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:
İstişare toplantılarımızda yerel siyasetle ilgili, uluslararası siyasetle ilgili çok sayıda soru soruldu. Sayın Cumhurbaşkanımız soruları yanıtladılar. Bugünden sonraki siyasetlerimize derinlik kazandırmak açısından vekillerimizin gündeme getirdiği konular kapsamlı şekilde ele alınacak. Çok sayıda vekil arkadaşımızın uluslararası alanda faaliyetleri var. Gazze'de sürmekte olan soykırımla ilgili olarak, Rusya-Ukrayna savasıyla ilgili vekillerimizin katıldığı platformlar var bunlar da değerlendirildi.
Leman Dergisi'nin skandal karikatürü
Leman Dergisi'nin skandal karikatürü
Siyasi gündemle ilgili takip ettiğimiz bir konu var. Dün, Peygamber efendimize ve Hz. Musa'ya dönük olarak yapılan saygısızlığa tepkimizi gösterdik. Bunun sanat özgürlüğü ile alakası yok. Bir kere daha lanetliyoruz. Burada çok boyutlu bir şeyden bahsediyoruz. Ortaya çıkacak tepkilerin hesap edilmemiş olduğunu düşünmüyoruz. Bize göre İslam düşmanlığı yapan bir nefret suçudur bu.
Çok uzun zamandır Avrupa'da birtakım faşistler tarafından Kuranı Kerim'e ve Peygamber efendimize yapılan saygısızlığa şahit oluyoruz. İslamofobiyle mücadele ediyoruz. Bu bir nefret suçudur. Avrupa'da polis güçleri bu saygısızlığı yapanlara güvenlik önlemi alıyordu.
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