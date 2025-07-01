Ömer Çelik'ten Leman Dergisi'ndeki skandal karikatüre tepki: Ortaya çıkacak tepkiler hesap edilmemiş olamaz

Siyasi gündemle ilgili takip ettiğimiz bir konu var. Dün, Peygamber efendimize ve Hz. Musa'ya dönük olarak yapılan saygısızlığa tepkimizi gösterdik. Bunun sanat özgürlüğü ile alakası yok. Bir kere daha lanetliyoruz. Burada çok boyutlu bir şeyden bahsediyoruz. Ortaya çıkacak tepkilerin hesap edilmemiş olduğunu düşünmüyoruz. Bize göre İslam düşmanlığı yapan bir nefret suçudur bu.