Orgeneral Bayraktaroğlu sınırdaki Mehmetçik ile bayramlaştı

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Ağrı’da konuşlu 12’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ziyaret etti.



Bölgedeki birlik komutanları ile de uzaktan görüntülü görüşme gerçekleştirerek bayramlarını kutladı ve görevleri başında… pic.twitter.com/4MBc3gyNTW