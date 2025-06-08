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Orgeneral Bayraktaroğlu sınırdaki Mehmetçik ile bayramlaştı

Orgeneral Bayraktaroğlu sınırdaki Mehmetçik ile bayramlaştı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
17:238/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu Ağrı'da.
Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu Ağrı'da.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Ağrı'da sınırda görev yapan Mehmetçiği ziyaret ederek Kurban Bayramlarını tebrik etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral
Selçuk Bayraktaroğlu
, Kurban Bayramı kapsamında Ağrı’da görev yapan Mehmetçikler ile bir araya geldi. Bayraktaroğlu, 12’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nı ziyaret ederek askerlerin bayramını kutladı.

Ziyaret sırasında birlik komutanlarıyla uzaktan görüntülü görüşmeler de gerçekleştiren Bayraktaroğlu, görev başındaki tüm personele bayram tebriğinde bulunarak başarı dileklerini iletti.



Mehmetçik’e teşekkür etti


Tugayda görevli askerlere hitap eden Orgeneral Bayraktaroğlu, gösterdikleri özveri, fedakârlık ve başarılı çalışmalardan dolayı Mehmetçik’e teşekkür etti.

Komutan Bayraktaroğlu’nun ziyareti, sınır hattındaki moral ve motivasyonu artırdı.



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