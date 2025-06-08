Orgeneral Bayraktaroğlu sınırdaki Mehmetçik ile bayramlaştı

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Ağrı'da sınırda görev yapan Mehmetçiği ziyaret ederek Kurban Bayramlarını tebrik etti.
Ziyaret sırasında birlik komutanlarıyla uzaktan görüntülü görüşmeler de gerçekleştiren Bayraktaroğlu, görev başındaki tüm personele bayram tebriğinde bulunarak başarı dileklerini iletti.
Mehmetçik’e teşekkür etti
Tugayda görevli askerlere hitap eden Orgeneral Bayraktaroğlu, gösterdikleri özveri, fedakârlık ve başarılı çalışmalardan dolayı Mehmetçik’e teşekkür etti.
Komutan Bayraktaroğlu’nun ziyareti, sınır hattındaki moral ve motivasyonu artırdı.