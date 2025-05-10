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'Ormanları gözetlemede İHA kullanan dünyadaki iki ülkeden biriyiz'

'Ormanları gözetlemede İHA kullanan dünyadaki iki ülkeden biriyiz'

16:4310/05/2025, Cumartesi
DHA
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Karacabey, konuşmasının ardından muhtarlara sertifikalarını ve 'Yeşil Vatan' flamalarını verdi.
Karacabey, konuşmasının ardından muhtarlara sertifikalarını ve 'Yeşil Vatan' flamalarını verdi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Bu yıl ülkemiz genelinde 105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA görev yapacak. Dünyada İHA'yı ormanları gözetlemede ve yangınların yönetiminde kullanan iki ülke var. Biri ABD, ikincisi Türkiye" dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nde, 2024 yılında Denizli ve Uşak'ta hiç yangın çıkmamış 27 mahallenin muhtarına 'Yeşil Vatan' flaması ve sertifikalarının dağıtımı için düzenlenen törene katıldı. Törende konuşan Bekir Karacabey, orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı çıktığını söyledi.

'HAVA ARAÇLARININ MÜDAHALESİ ÖNEMLİ'

Geçen yıl Türkiye genelinde 3 bin 700 orman yangını çıktığını belirten Karacabey, "4 bin 800 orman dışı yangına müdahale etmek durumunda kaldık. Ormana sirayet eden bu yangınların en az yarısı kırsal alanda başladı" dedi. Türkiye'nin Çanakkale'den başlayıp Hatay'a kadar yangınlar açısından çok hassas bir bölge olduğuna dikkati çeken Karacabey, yangınlara hava araçlarının müdahalesinin önemli olduğunu söyledi.

'ORMANLARIMIZIN YÜZDE 64'Ü YANGINA HASSAS HALE GELDİ'

İklim değişikliğinin etkisiyle nemin düştüğünü, sıcaklıkların yükseldiğini ve rüzgarın şiddetinin arttığını belirten Karacabey, "O nedenle de ülkemiz genelinde ormanlarımızın yüzde 64'ü yangına hassas hale geldi. Bundan 3-5 yıl öncesine kadar bu oran yüzde 55'ti. Her geçen gün hassasiyet derecesi artıyor. Bu yıl ülkemiz genelinde 105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA görev yapacak. Dünyada İHA'yı ormanları gözetlemede ve yangınların yönetiminde kullanan iki ülke var. Biri ABD, ikincisi Türkiye. Çanakkale'den Hatay'a kadar olan o hattı İHA'lar ile 1 dakika içerisinde aynı noktayı tekrar görecek şekilde konuşlandırmış durumdayız. Ormanlarımızın bu hattaki tamamı bir dakika içerisinde biri tarafından gözetleniyor. İHA'ların bu görüntülerini de hem bizim teknik elemanlarımız hem de Yangın Yönetim Merkezi'ndeki arkadaşlarımız canlı olarak izleyebiliyor" dedi. Karacabey, konuşmasının ardından muhtarlara sertifikalarını ve 'Yeşil Vatan' flamalarını verdi. (DHA)


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