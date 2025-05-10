'Ormanları gözetlemede İHA kullanan dünyadaki iki ülkeden biriyiz'

İklim değişikliğinin etkisiyle nemin düştüğünü, sıcaklıkların yükseldiğini ve rüzgarın şiddetinin arttığını belirten Karacabey, "O nedenle de ülkemiz genelinde ormanlarımızın yüzde 64'ü yangına hassas hale geldi. Bundan 3-5 yıl öncesine kadar bu oran yüzde 55'ti. Her geçen gün hassasiyet derecesi artıyor. Bu yıl ülkemiz genelinde 105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA görev yapacak. Dünyada İHA'yı ormanları gözetlemede ve yangınların yönetiminde kullanan iki ülke var. Biri ABD, ikincisi Türkiye. Çanakkale'den Hatay'a kadar olan o hattı İHA'lar ile 1 dakika içerisinde aynı noktayı tekrar görecek şekilde konuşlandırmış durumdayız. Ormanlarımızın bu hattaki tamamı bir dakika içerisinde biri tarafından gözetleniyor. İHA'ların bu görüntülerini de hem bizim teknik elemanlarımız hem de Yangın Yönetim Merkezi'ndeki arkadaşlarımız canlı olarak izleyebiliyor" dedi. Karacabey, konuşmasının ardından muhtarlara sertifikalarını ve 'Yeşil Vatan' flamalarını verdi. (DHA)