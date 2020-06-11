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Gündem Osmanlı döneminden kalma tarihi handa yangın İtfaiye ekiplerince kontrol altına alındı
ŞANLIURFA

Osmanlı döneminden kalma tarihi handa yangın: İtfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Şanlıurfa’da Osmanlı döneminden kalma tarihi Millet Hanı’nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Şanlıurfa Valiliğinin girişimleriyle 3 yıl önce etrafı tellerle çevrilen ve koruma altına alınan tarihi hanın restorasyonu bitirilemeden tekrar durdurulmuştu.

Haber Merkezi İHA
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede inceleme başlatıldı.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde bulunan tarihi Millet Hanı’nda çıktı. Handa henüz belirlenemeyen bir nedenle yaban otları ve ağaçlık alanda dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede inceleme başlatıldı.

Bölgede inceleme başlatıldı

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına tazyikli su ile müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede inceleme başlatıldı.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede inceleme başlatıldı.

Öte yandan, Yavuz Sultan Selim tarafından 1517 yılında inşa ettirilen ve bir dönem askeri kışla ve Alman yetimhanesi olarak da kullanılan tarihi han, uzun süredir kullanılmıyordu.

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Şanlıurfa Valiliğinin girişimleriyle 3 yıl önce etrafı tellerle çevrilen ve koruma altına alınan tarihi hanın restorasyonu bitirilemeden tekrar durdurulmuştu.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede inceleme başlatıldı.
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