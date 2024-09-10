ÖSYM duyurdu: İşte 2024 KPSS sınav sıralamaları

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmen için 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çocuklarımıza, gençlerimize hayırlı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum" dedi.