ÖSYM duyurdu: İşte 2024 KPSS sınav sıralamaları

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-KPSS Lisans sınavına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.
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2 saat önce
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-KPSS Lisans sınavına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmen için 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çocuklarımıza, gençlerimize hayırlı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum" dedi.
2024 YKS ek tercih dönemi başladı. Öğrenciler, boş kalan 202 bin 258 kontenjan için başvuru yapabilecek. Lisans bölümleri arasında en fazla boş kontenjan psikoloji, işletme ve gastronomide iken ön lisans bölümleri arasında ilk üçte bilgisayar programcılığı, çocuk gelişimi ve bankacılık var.
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