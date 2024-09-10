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ÖSYM duyurdu: İşte 2024 KPSS sınav sıralamaları

ÖSYM, 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandı.

10:55 - 10/09/2024 Salı
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-KPSS Lisans sınavına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.


Adaylar, ÖSYM'nin
adresinden branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.




#KPSS
#ÖSYM
#sınav
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