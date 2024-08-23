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ÖSYM duyurdu: KPSS Lisans sonuçları açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavı sonuçları açıklandı. Memur olabilme hayaliyle sınava giren ve sonuçların açıklanması için heyecanla bekleyen adaylar, gözlerini ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına çevirmişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında, sınava katılım sağlayan adaylar KPSS sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

Halil Akkoç
10:06 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 10:30 - 23/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
KPSS Lisans sonuçları açıklandı.
KPSS Lisans sonuçları açıklandı.

2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları açıklandı.

2024-KPSS Lisans sonuçları nasıl öğrenilir?

Adaylar, sınav sonuçlarına 23 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde uygulanan 2024-KPSS Alan Bilgisi ve 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 42 numaralı sorunun iptal edilmesine, Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 13 numaralı sorunun “A” olarak verilen cevabının “C” olarak düzeltilmesine; 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) Kimya/Kimya Teknolojisi Alanı Temel Soru Kitapçığı’ndaki 30 numaralı sorunun "B" olarak girilmiş cevabının "D" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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