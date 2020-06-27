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EĞİTİM

ÖSYM TYT sınav kitapçığının ne zaman yayınlanacağını açıkladı

ÖSYM'den TYT sınav kitapçığı açıklaması

ÖSYM, TYT soru kitapçığı ile ilgili açıklama yaptı. Sınavdan sonra sosyal medyada bir adayın kitapçığın bazı kısımlarını paylaşması ile ilgili yasal sürecin başlatıldığını bildirdi. Ayrıca ÖSYM, yarın 28 Haziran'da YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra soru kitapçığının açıklanacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
TYT sınavını 28 Haziran'da tamamlanacak.
TYT sınavını 28 Haziran'da tamamlanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonrası, bir adayın kitapçığından bazı kısımların sosyal medyadan paylaşılması üzerine yasal süreç başlattı.

ÖSYM Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2020-YKS'nin ilk oturumu TYT'nin 188 sınav merkezinde güvenle tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Sınav tamamlandıktan sonra, sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Yarın YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır. ÖSYM Başkanlığı olarak yarın gerçekleştireceğimiz AYT ve YDT oturumlarında tüm adaylarımıza başarılar dileriz."

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Muş'un Varto ilçesine 50 kilometre uzaklığındaki Haksever köyünde yaşayan, koronavirüs temaslı öğrenci Revin Turan'ı kimse aracına almak istemeyince İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne sınava götürdü. Bize bulaşır diye kimse kendisini araçlarına almak istemediklerini aktaran Turan, “Varto Milli Eğitim Müdürü beni köyümden alıp sınav yerine götürdü. Dört yıllık emeğimin göz ardı edilmediği için hepsine teşekkür ederim. Hedefim diş hekimliği olduğu için hedefime ulaşmak istiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
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ÖSYMden TYT açıklaması

ÖSYM'den TYT açıklaması

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