Otomobilin çarptığı minik Zümra’dan acı haber: Yaşam savaşı 5 gün sürdü

Kaza, 18 Nisan'da Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mercanlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Zümra Topuz'a otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan kazaya neden olan sürücünün ehliyetini kısa süre önce aldığı ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Acılı baba Ömer Topuz, “Olay günü kapının önündeydik. Bu şahıs sokağa çok hızlı girdi. Girer girmez çocuğumu aracın altına aldı, hayattan kopardı. Çocuğumuz toprak altına girdi, ama bu şahıs elini kolunu sallayarak geziyor,” sözleriyle isyan etti.