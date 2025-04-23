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Otomobilin çarptığı minik Zümra’dan acı haber: Yaşam savaşı 5 gün sürdü

Otomobilin çarptığı minik Zümra’dan acı haber: Yaşam savaşı 5 gün sürdü

10:0723/04/2025, Çarşamba
IHA
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6 yaşındaki Zümra’nın kahreden ölümü! Sokakta oyun oynuyordu…
6 yaşındaki Zümra’nın kahreden ölümü! Sokakta oyun oynuyordu…

Sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Zümra Topuz'a 18 Nisan'da otomobil çarpmıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Minik Zümra 5 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 18 Nisan'da Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mercanlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Zümra Topuz'a otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan minik kızı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Minik Zümra, hastanede süren 5 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti.


Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan minik kız, bugün öğlen namazı sonrası Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nden kaldırılarak toprağa verilecek.


Öte yandan kazaya neden olan sürücünün ehliyetini kısa süre önce aldığı ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Acılı baba Ömer Topuz, “Olay günü kapının önündeydik. Bu şahıs sokağa çok hızlı girdi. Girer girmez çocuğumu aracın altına aldı, hayattan kopardı. Çocuğumuz toprak altına girdi, ama bu şahıs elini kolunu sallayarak geziyor,” sözleriyle isyan etti.



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