Antalya ve Muğla kıyılarında köpek balığı korkusu yaşanıyor: ‘Sahillerde köpek balığı görülmesi artık kaçınılmaz, çünkü…’

KIYILARDA KÖPEK BALIĞI GÖRÜLMESİ ARTIK KAÇINILMAZ





İklim değişikliğinin denizel ekosistemler üzerindeki etkilerine de dikkat çeken Prof. Dr. Deniz Ayas, üst düzey yırtıcıların bu değişimlere doğrudan tepki verdiğini belirtti.

Ayas, “İklim değişikliği, okyanus akıntıları, besin ağları ve türlerin göç desenlerinde önemli değişikliklere yol açıyor. Köpekbalıkları gibi üst düzey yırtıcılar, avladıkları türlerin dağılımı değiştikçe, kendi dağılımlarını da bu yeni düzene göre şekillendiriyor” ifadelerini kullandı.





Bu durumun doğal bir sonucu olarak, daha önce kıyılarda nadiren rastlanan türlerin artık kıyı ekosistemlerinde görülmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Ayas, ekosistemlerin bu yeni düzene adapte olmak zorunda kalacağını vurguladı.