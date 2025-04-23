Kırsalda yaşayan 23 ortaokul öğrencisi Erzurum'u ilk kez gördü

Kentin güney ilçelerindeki kırsal bölgelerde yaşayan öğrencileri her yıl olduğu gibi bu yıl da buluşturmaya devam etiklerini söyleyen iş insanı Ferit Kaya, "Yaz, kış demeden 5 bin öğrenciyi öğretmenleri ile birlikte Erzurum'a getirerek gezdiriyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Karayazı'nın kırsal Selenli Mahallesi'ndeki köyden hiç çıkmamış 23 çocuğu Erzurum'la buluşturduk. Projeyi devam ettiriyoruz. Güney ilçelerimiz olan Tekman, Karayazı, Karaçoban ve Hınıs'ta her yıl yaklaşık 5 bin çocuğu Erzurum'la buluşturuyoruz. Bu çocuklar köylerinden hiç çıkmamış. Karayazı ilçe merkezine bile inmemiş. Bu çocukların gözündeki mutluluğu görünce, yaşadıkları heyecana şahit olunca, bunu tekrar tekrar yaşamak istiyorum. İmkanlar el verdiği sürece bu projemizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.







