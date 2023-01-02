Gündem Para için yaptık dedi Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateşin öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor
ANKARA

‘Para için yaptık’ dedi: Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 3 şüpheliden birinin “Para için yaptık” dediği öğrenildi. Saldırıda azmettirici olup olmadığı ise araştırılıyor. Sinan Ateş’in yakınları Yeni Şafak’a kendilerinin de fazla bir şey bilmediğini ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
‘Para için yaptık’ dedi: Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor
​Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in (38) öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Ateş ve dayısının oğlu Selman Bozkurt, Ankara’da Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki bir binadan çıkarken, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramış, Ateş başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmiş, Bozkurt ise omzundan yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 3 kişi yakalandı. Gözaltındaki bir şüphelinin saldırıyı itiraf ettiği ve “Para için yaptık” dediği öğrenildi. Emniyet kaynakları ise soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bilgisini verdi.

GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR

Tetikçi olduğu iddiasıyla sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan E.C.Ç.’nin olayla ilgisinin bulunmadığı ortaya çıktı. Olay yerindeki tüm kamera görüntüleri izlenirken, şüphelilerin HTS kayıtları da geriye dönük incelemeye alındı. Olayda azmettiricinin olup olmadığının araştırıldığı, gözaltı sayısının artabileceği vurgulandı. Yeni Şafak’ın ulaştığı Sinan Ateş’in yakınları, kendilerinin de fazla bir şey bilmediğini ifade etti. Ateş'in yakınları “Acımız büyük. Devletimiz tüm imkanları ile olayı araştırıyor. Soruşturma bitince bir açıklama yapılacağını düşünüyoruz” dedi.

Sinan Ateş'in twitter hesabından ailesi adına açıklama yapan eşi Ayşe Ateş, "Acımızı bir siyasi malzeme haline getirmek, acımız üzerinden siyasi bir hesaplaşma yapmak isteyenlerden istirhamımız, ellerini vicdanlarına koymaları, acımıza saygı duymalarıdır" ifadelerini kullandı.

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