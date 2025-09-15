Yeni Şafak
Pendik'te iş yerine önce molotof attılar sonra kurşunladılar: 5 şüpheli tutuklandı

12:0115/09/2025, Pazartesi
Olay yerinde yapılan incelemede şüphelilerin yine motosiklet kullandıkları belirlenirken olay yerinde 9 mm çapında 4 boş kovan bulundu.
Pendik'te Kübra Y.'ye ait iş yerini önce molotof kokteyli ile kundaklayan ardından silahlı saldırı gerçekleştiren biri kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin telefon kayıtlarını inceleyen polis, saldırıların ardından azmettiren rakip firma yetkilisini de tehdit ederek haraç almaya çalıştıklarını belirledi. Gerçekleştirdikleri saldırılar güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 14 Nisan'da saat 03.55 sıralarında Pendik, Kavaklıpınar Mahallesi, Cemil Meriç Caddesi'ndeki solar enerji firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kübra Y.'ye ait iş yerine gelen şüpheliler yanıcı madde atarak kundakladı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, motosikletle olay yerine gelen şüphelilerin 5 litrelik pet şişeye koydukları benzinle molotof kokteyli yaparak iş yerini yakmaya çalıştıklarını belirledi. Bu olayın ardından 18 Nisan'da saat 01.15 sıralarında aynı iş yeri şüpheliler tarafından kurşunlandı.


Olay yerinde yapılan incelemede şüphelilerin yine motosiklet kullandıkları belirlenirken olay yerinde 9 mm çapında 4 boş kovan bulundu. İki saldırıcının azmettiricisinin rakip firma olduğunu öne süren iş yeri sahibi Kübra Y., polise şikayette bulundu. Şikayet dilekçesinde adı geçen 2 kişi gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI


Gasp Bürü Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek olaylara karıştığı tespit edilen 5 şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan çalışmaların ardından şüpheliler D.K.(26), C.T.Ç.(24), F.Ş.(24), C.G.(24) ve A.K.(29) gözaltına alındı. Bir diğer şüpheli V.K. (34)'nın ise cezaevinde olduğu belirlendi. Poliste sorguları süren şüphelilerin H.G. isimli bir kişiden 2 milyon lira haraç istediği, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ise M.K. isimli bir kişiden haraç almak için otomobilini kurşunladıkları öğrenildi.


KENDİLERİNİ AZMETTİRENLERDEN DE HARAÇ İSTEMİŞLER


Şüphelilerin telefonlarını inceleyen polis, Pendik'te yaşanan olayda kendilerini azmettiren rakip firma yetkililerinden de bir süre sonra haraç istediklerine dair mesajlar tespit etti. Gerçekleştirdikleri saldırılar güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Pendik
#İstanbul
#kundaklama
