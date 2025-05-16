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Pes dedirten özel hastane skandalında emsal karar: “Can havliyle sedyede yatarken kartımı alıp şifresini sordular”

Pes dedirten özel hastane skandalında emsal karar: “Can havliyle sedyede yatarken kartımı alıp şifresini sordular”

15:1716/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İzmir'de kalp krizi şüphesiyle özel bir hastanenin acil servisine giden ve anjiyo için aynı şirketin bünyesindeki başka bir hastaneye sevk edilen kişiden tedavi ücreti alındı.
İzmir'de kalp krizi şüphesiyle özel bir hastanenin acil servisine giden ve anjiyo için aynı şirketin bünyesindeki başka bir hastaneye sevk edilen kişiden tedavi ücreti alındı.

İzmir’de bir hasta, özel hastanenin acil servis müdahalesi için tahsil ettiği tedavi ücretini mahkeme kararıyla geri aldı. Mahkeme, hastanede acil durum kapsamında alınan ücretin faiziyle birlikte iade edilmesine hükmetti. Karar, benzer durumlar yaşayan hastalar için emsal niteliği taşıyor.

Bayraklı’da yaşayan 56 yaşındaki emekli Remzi Çopur, 8 Temmuz 2023’te göğsünde şiddetli ağrı şikayetiyle özel bir hastanenin acil servisine başvurdu. Kalp krizi geçirme ihtimali bulunan Çopur’a ilk müdahale yapıldıktan sonra, anjiyo işlemi için aynı sağlık grubu bünyesindeki Buca’daki başka bir hastaneye ambulansla sevk edildi. Ancak operasyon sonrası Çopur, kendisinden "acilden değil, kendi isteğiyle başvurduğu" gerekçesiyle yaklaşık 30 bin TL tedavi ücreti alındığını fark etti.


Hastaneden çıkış yapabilmesi için ödeme ve belge imzası talep edilen Çopur, 29 bin 903 TL'yi kredi kartı ile ödemek zorunda kaldı. Durumu yargıya taşıyan Çopur, İzmir 10. Tüketici Mahkemesi’nde açtığı davayı kazandı. Mahkeme, özel hastanenin aldığı ücretin acil servis kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, tahsil edilen miktarın yasal faiziyle birlikte iadesine karar verdi.


“Can havliyle sedyede yatarken kartımı alıp şifresini sordular”


Tedavi sürecinde yaşadıklarını anlatan Çopur, ameliyat öncesi sedyede yatarken hastane görevlilerinin kendisinden ödeme talep ettiğini belirtti. “Ölmek üzereyken ücret istediler. Kartımı alıp şifresini sordular, sonra ameliyathaneye götürdüler” diyen Çopur, karardan memnun olduğunu dile getirerek vatandaşlara haklarını arama çağrısı yaptı.


“Acil müdahaleler ücretsizdir”


Çopur’un avukatı Ege Görkem Ertürk ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Uygulama Tebliği’ne dikkat çekti. Ertürk, “Acil servis kapsamında yapılan tüm müdahale ve işlemlerin ücretsiz olduğu tebliğde açıkça belirtiliyor. Ancak özel hastaneler bazen gerçeğe aykırı belgeler düzenleyerek vatandaşlardan haksız ücret talep edebiliyor” ifadelerini kullandı.


Mahkemenin verdiği bu kararın benzer mağduriyet yaşayan hastalar için yol gösterici nitelikte olduğunu vurgulayan Ertürk, “Bu karar, özel hastanelerin keyfi ücret taleplerine karşı vatandaşların elini güçlendiriyor” dedi.




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