Van'da 23 kilo 560 gram metamfetamin ele geçirildi

"Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; Tuşba ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 23 kilo 560 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak haklarında gerekli yasal işlem başlatılan 1 şüpheli şahıs adli mercilerce tutuklanmıştır"